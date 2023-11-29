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Updated Сегодня, 09:41

Индекс оливье для Белгородской области

С курицей или с колбасой: во сколько обойдётся оливье на Новый год?

29 ноября 2023, 08:50
Фото: Midjourney
Индекс оливье для Белгородской области

Стало известно, во сколько оливье обойдётся белгородцам

Инфляция и подорожание товаров и услуг заставляют поволноваться. Особенно это касается праздников, когда нужно позаботиться о подарках и праздничном столе. Скоро Новый год, поэтому редакция Бел.Ру узнала, во сколько обойдётся оливье для семьи из 6 человек. Вышло от 600 рублей и выше. Объясняем.

Итак, ранее эксперт «Газеты.ру» сообщил, что рост стоимости салата оливье за год составил примерно 45%, а в 2024 году она вырастет ещё на 7-8%. Связано это, конечно, с подорожанием его основных ингредиентов: моркови, картофеля, майонеза, колбасы, яиц и курицы. В целом новогодний стол стал дороже в пределах 30-40%. По данным Росстата, цены выросли и в два раза, и больше. Не стоит забывать и про общее подорожание продукции перед Новым годом. В принципе инфляция в 2023 году сейчас выглядит так:

Инфляция в России на ноябрь 2023 годаИнфляция в России на ноябрь 2023 года
Инфляция в России на ноябрь 2023 года
Фото: Портал “Инфляция.Ру”

Что показывают данные Белгородстата о средних ценах на продовольственные товары? Согласно таблице, на 20 ноября 2023 года средняя стоимость основных продуктов для оливье была следующей:

  • колбаса варёная — 401,79 рубля;
  • мясо птицы — 213,61 рубля за килограмм;
  • огурцы свежие — 120,81 рубля;
  • яйца куриные — 101,5 рубля за 10 штук;
  • морковь — 30,92 рубля за килограмм;
  • картофель — 21,44 рубля.

По России майонез в среднем стоит 150 рублей за один литр, зелёный горошек — 100 рублей 450 грамм, маринованные огурцы — 170 рублей.

Обычно порция оливье на одного человека — 200-300 грамм. В интернете можно найти даже специальные калькуляторы, которые рассчитают необходимый вес салата на указанное количество человек. Возьмём для расчётов средний вес порции на человека в 300 грамм. Обычно хозяйки готовят на праздник с запасом и от души. Поэтому берём двойную порцию, с расчётом и на следующий день, — 600 грамм. Новый год — семейный праздник. Поэтому в расчёте Бел.Ру будет участвовать средняя белгородская «семья» за праздничным столом из шести человек. Родители, двое детей, бабушка и дедушка.

Прогресс не стоит на месте, поэтому воспользуемся специальным «калькулятором оливье» для удобства. Как оказалось, можно найти даже целый сайт, посвящённый салату. Там же есть тот самый калькулятор. Теперь нам нужно «приготовить» 3,6 килограмма блюда.

Сайт с информацией и последними новостями про оливьеСайт с информацией и последними новостями про оливье
Сайт с информацией и последними новостями про оливье
Фото: Салат Оливье — сайт

Расчёт для классического оливье с колбасой:

Рецепт классического салата оливье на шесть человекРецепт классического салата оливье на шесть человек
Рецепт классического салата оливье на шесть человек
Фото: Салат Оливье — сайт

С учётом цен от Росстата и Белгородстата получается, на ингредиенты белгородцам придётся потратить следующую сумму:

  • варёная колбаса — 361,61 рубля;
  • картофель — 15,44 рубля;
  • морковь — 11,13 рубля;
  • огурцы — 43,49 рубля;
  • яйца — 73,08 рубля;
  • майонез — 54 рубля.

Сколько будет стоить зелёный горошек? Стандартная банка консервированного зелёного горошка — 450 грамм, без учёта жидкости и банки самого горошка (масса нетто) в ней где-то 270 грамм. Значит, в идеале для оливье понадобится две банки — это 200 рублей.

Итого 3,6 килограмма салата оливье с варёной колбасой белгородцам обойдутся в 758,75 рубля. Или же 210,76 за 1 килограмм, 63,23 рубля за порцию в 300 грамм и 21,08 рубля за 100 грамм.

А за столько же оливье с маринованными огурцами и курицей? Курица — 192,25 рубля, огурцы — 61,2 рубля. Получается, что вариант оливье с курицей в те же 3,6 килограмма будет стоить 607,1 рубля. Это 168,78 рубля за один килограмм, 50,63 рубля за 300 грамм и 16.88 рубля за 100 грамм блюда.

Получается, последний тип оливье для семьи из шести человек на Новый год обойдётся дешевле, чем первый, на 151,15 рубля.

А вот по данным портала «Продажи.рф», специалисты которого проанализировали помесячно «индекс оливье» с 2020 года по 2022 год, самым дорогим салат становился не зимой, к Новому году, а в конце весны и начале лета, т. е. в период с середины марта по середину июня. Да и в принципе по схеме видно, что «индекс оливье» в начале года и в конце года весьма разнится.

Индекс оливье в 2020-2022 годахИндекс оливье в 2020-2022 годах
Индекс оливье в 2020-2022 годах
Фото: Продажи.рф

Напомним, что в 2019 году к концу года салат подорожал на 4,3%. В Белгородской области отмечался самый низкий «индекс оливье». Так, два килограмма оливье обходились в 243 рубля. У соседей салат стоил 293 рубля в Курской области и 294 рубля в Воронежской области. А вот «недёшево пришлось» жителям Чукотского края, где два килограмма оливье обходились в 601 рубль.

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