С курицей или с колбасой: во сколько обойдётся оливье на Новый год?

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Итак, ранее эксперт «Газеты.ру» сообщил, что рост стоимости салата оливье за год составил примерно 45%, а в 2024 году она вырастет ещё на 7-8%. Связано это, конечно, с подорожанием его основных ингредиентов: моркови, картофеля, майонеза, колбасы, яиц и курицы. В целом новогодний стол стал дороже в пределах 30-40%. По данным Росстата, цены выросли и в два раза, и больше. Не стоит забывать и про общее подорожание продукции перед Новым годом. В принципе инфляция в 2023 году сейчас выглядит так:
Что показывают данные Белгородстата о средних ценах на продовольственные товары? Согласно таблице, на 20 ноября 2023 года средняя стоимость основных продуктов для оливье была следующей:
По России майонез в среднем стоит 150 рублей за один литр, зелёный горошек — 100 рублей 450 грамм, маринованные огурцы — 170 рублей.
Обычно порция оливье на одного человека — 200-300 грамм. В интернете можно найти даже специальные калькуляторы, которые рассчитают необходимый вес салата на указанное количество человек. Возьмём для расчётов средний вес порции на человека в 300 грамм. Обычно хозяйки готовят на праздник с запасом и от души. Поэтому берём двойную порцию, с расчётом и на следующий день, — 600 грамм. Новый год — семейный праздник. Поэтому в расчёте Бел.Ру будет участвовать средняя белгородская «семья» за праздничным столом из шести человек. Родители, двое детей, бабушка и дедушка.
Прогресс не стоит на месте, поэтому воспользуемся специальным «калькулятором оливье» для удобства. Как оказалось, можно найти даже целый сайт, посвящённый салату. Там же есть тот самый калькулятор. Теперь нам нужно «приготовить» 3,6 килограмма блюда.
Расчёт для классического оливье с колбасой:
С учётом цен от Росстата и Белгородстата получается, на ингредиенты белгородцам придётся потратить следующую сумму:
Сколько будет стоить зелёный горошек? Стандартная банка консервированного зелёного горошка — 450 грамм, без учёта жидкости и банки самого горошка (масса нетто) в ней где-то 270 грамм. Значит, в идеале для оливье понадобится две банки — это 200 рублей.
Итого 3,6 килограмма салата оливье с варёной колбасой белгородцам обойдутся в 758,75 рубля. Или же 210,76 за 1 килограмм, 63,23 рубля за порцию в 300 грамм и 21,08 рубля за 100 грамм.
А за столько же оливье с маринованными огурцами и курицей? Курица — 192,25 рубля, огурцы — 61,2 рубля. Получается, что вариант оливье с курицей в те же 3,6 килограмма будет стоить 607,1 рубля. Это 168,78 рубля за один килограмм, 50,63 рубля за 300 грамм и 16.88 рубля за 100 грамм блюда.
Получается, последний тип оливье для семьи из шести человек на Новый год обойдётся дешевле, чем первый, на 151,15 рубля.
А вот по данным портала «Продажи.рф», специалисты которого проанализировали помесячно «индекс оливье» с 2020 года по 2022 год, самым дорогим салат становился не зимой, к Новому году, а в конце весны и начале лета, т. е. в период с середины марта по середину июня. Да и в принципе по схеме видно, что «индекс оливье» в начале года и в конце года весьма разнится.
Напомним, что в 2019 году к концу года салат подорожал на 4,3%. В Белгородской области отмечался самый низкий «индекс оливье». Так, два килограмма оливье обходились в 243 рубля. У соседей салат стоил 293 рубля в Курской области и 294 рубля в Воронежской области. А вот «недёшево пришлось» жителям Чукотского края, где два килограмма оливье обходились в 601 рубль.