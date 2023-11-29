С курицей или с колбасой: во сколько обойдётся оливье на Новый год?

Итак, ранее эксперт «Газеты.ру» сообщил, что рост стоимости салата оливье за год составил примерно 45%, а в 2024 году она вырастет ещё на 7-8%. Связано это, конечно, с подорожанием его основных ингредиентов: моркови, картофеля, майонеза, колбасы, яиц и курицы. В целом новогодний стол стал дороже в пределах 30-40%. По данным Росстата, цены выросли и в два раза, и больше. Не стоит забывать и про общее подорожание продукции перед Новым годом. В принципе инфляция в 2023 году сейчас выглядит так: