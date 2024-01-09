Вторая попытка: белгородские власти вновь продают пакет акций «Медтехники»

В конце ноября региональное правительство уже выставляло контрольный пакет акций «Медтехники» на торги за ту же цену. Однако в тот раз аукцион не состоялся, поскольку не было подано ни одной заявки на участие. О том, что власти планируют приватизировать пакет акций, стало известно ещё летом.