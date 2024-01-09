Вторая попытка: белгородские власти вновь продают пакет акций «Медтехники»

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Правительство Белгородской области выставило на торги 50,99% акций АО «Медтехника». Начальная цена предложения составляет 68 млн рублей, цена отсечения — 34 млн рублей. Номинальная цена акций составляет 2935 рублей, шаг понижения цены — 6,8 млн рублей.
Заявки принимаются до 23 января. Итоги станут известны 1 февраля.
В конце ноября региональное правительство уже выставляло контрольный пакет акций «Медтехники» на торги за ту же цену. Однако в тот раз аукцион не состоялся, поскольку не было подано ни одной заявки на участие. О том, что власти планируют приватизировать пакет акций, стало известно ещё летом.
АО «Медтехника» с 2002 года ремонтирует и обслуживает медицинское оборудование, однако в 2022 году выручка компании сократилась в девять раз. После этого чистая прибыль компании составила 1,3 млн рублей.