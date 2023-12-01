Никто не захотел выкупить контрольный пакет акций белгородской «Медтехники»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В конце ноября стало известно, что правительство Белгородской области выставило на продажу контрольный пакет акций АО «Медтехника» за 68 млн рублей. Торги планировалось провести 4 декабря, однако на товар не нашёлся ни один покупатель и аукцион не состоялся.
Напомним, что министерству имущественных и земельных отношений региона принадлежит 50,99% компании. Они хотели приватизировать пакет на 2,93 тыс. акций.
АО «Медтехника» ремонтирует и обслуживает медицинское оборудование. В 2022 году выручка компании сократилась в девять раз и составила 76,4 млн рублей. Чистая прибыль же достигла 1,3 млн рублей. Приватизировать контрольный пакет акций власти планировали ещё летом.