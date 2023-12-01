Никто не захотел выкупить контрольный пакет акций белгородской «Медтехники»

Аукцион по продаже пакета акций «Медтехники» признали несостоявшимся

Правительство выставило свой пакет акций АО «Медтехника» в конце ноября, торги должны были состояться 4 декабря. Однако за это время на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Его признали несостоявшимся, сообщает «Абирег».