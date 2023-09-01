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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Белгородские власти планируют приватизировать контрольный пакет акций АО «Медтехника»

Белгородские власти планируют приватизировать контрольный пакет акций АО «Медтехника»

1 сентября 2023, 13:03
Фото: 1MI
Это следует из постановления главы региона Вячеслава Гладкова. Изменения внесли в программу приватизации имущества, которое находится в собственности Белгородской области, на 2023–2025 годы.

Согласно документу, региональные власти намерены приватизировать контрольный пакет акций АО «Медтехника». 50,99% уставного капитала компании принадлежит министерству имущественных и земельных отношений. Это 2,9 тыс. акций. Их включили в план приватизации на 2023–2025 год.

Контролировать исполнение постановления главы региона будет министр земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

Напомним, компания «Медтехника» в 2021 году получила в девять раз меньше доходов, чем годом ранее. В 2020 году доходы составили 7,2 млн рублей, годом позже — всего 818 тыс. рублей.

А в 2019 году АО было замешено в картельном сговоре. «Медтехника», «ТехноМедСервис» и «Статус Медикал» участвовали в аукционах на техобслуживание и поставки медицинского оборудования и добивались минимального снижения цен контрактов на 0,5 — 1%.

Ценовые предложения делались с одного IP-адреса, и создавалась имитация конкурентной борьбы. Сумма контрактов превысила 100 млн рублей.

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