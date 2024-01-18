В регионе ЦФО появятся дополнительные укрытия после обстрелов Белгорода

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Орловской области вскоре могут появиться дополнительные укрытия на случай агрессии со стороны ВСУ. Дело в том, что власти опасаются повторения белгородской трагедии. Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Клычков. О создании дополнительных безопасных мест он сообщил в ходе прямого эфира накануне.
По его словам, сейчас неспокойное время. В связи с этим власти региона хотят возобновить практику по подготовке к возможной агрессии со стороны Украины.
«К сожалению, то, что происходит в Белгороде, когда кассетными боеприпасами обстреливают, — это не идёт ни в какие рамки», — заявил Клычков.
Также губернатор рассказал, что при необходимости будет включаться сирена, тогда орловцам придётся быстро реагировать. В Орловской области разрабатывается план действий на этот счёт. Ещё глава региона порекомендовал людям скачать приложение МЧС и отнестись к ситуации серьёзно.
Тем временем орловцы, как и белгородцы, в соцсетях жалуются на проблемы с укрытиями. Они закрыты, а у кого хранятся ключи, никто не знает. Жители Орла переживают, что при чрезвычайных ситуациях не попадут в укрытия.
При обстреле Белгорода 30 декабря погибли 25 человек, пострадали более 100. После случившейся трагедии люди несли цветы к стихийным мемориалам.