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В Белгороде затапливает подвал МКД

Вода, грязь и вонь: единственное укрытие белгородцев постоянно затапливает

18 января 2024, 11:13
Фото: vk.com/nf_belgorod
В Белгороде затапливает подвал МКД

Белгородцы пожаловались на затопление единственного укрытия

Подвал многоэтажного дома затапливает, хотя ранее трубы ремонтировала управляющая компания. Этот затопленный подвал оказался единственным убежищем для местных жителей в радиусе 1 км. По этому поводу «Народный фронт» обратится в мэрию.

Старая для белгородцев проблема, как оказалось, никуда не делась. В одном из многоквартирных домов Белгорода затапливает подвал. Но при этом указанный подвал стал единственным укрытием для жителей в радиусе 1 км.

«Народный фронт» опубликовал видео из подвала. Представители движения пояснили, что туда просто невозможно зайти. В подвале — прогнившие трубы, с которых течёт вода, а на полу — грязь. В самом помещении чувствуется затхлый запах.

Управляющую компанию, судя по всему, это не волнует. Ранее в помещении отремонтировали часть труб и отчитались перед властями, но, как оказалось, объём работ — гораздо больше.

«Вот этот кусочек они делали. И управляющая компания отчиталась мэру, что все работы проверены. А тут на самом деле 1500 погонных метров трубы, которые требуется заменить», — говорится в видеосюжете.

На кадрах действительно можно заметить трубы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

«То есть тут течь идёт перманентно. Она [труба — прим. ред.] течёт, течёт и течёт. Управляющая компания это не видит. Они считают, что это норма», — рассказывает мужчина на видео.

Этот подвал — единственное укрытие для жителей близлежащих домов. Наиболее остро проблема встаёт и из-за того, что обстрелы города со стороны ВСУ в последнее время участились. На все обращения жителей УК отвечает отписками. В связи с этим активисты обратятся в мэрию.

В Белгороде затапливает подвал МКД
Видео: vk.com/nf_belgorod

Сама же проблема с затопленными подвалами-укрытиями для Белгорода — довольно старая. Только в апреле прошлого года жители дома 20а по улице Есенина жаловались, что вместо укрытия получили затопленный канализационными стоками подвал. Белгородцы заверили, что обращались в УК, поскольку в случае обстрела укрыться им было негде. Однако безуспешно.

После огласки управляющая компания всё-таки привела подвал в порядок. Как оказалось, на ситуацию отреагировал начальник управления Госжилнадзора области Михаил Бредихин. Он же тогда сообщил, что УК разобралась с проблемой и затем проводила работы по осушению подвала.

А уже в мае история дошла до правоохранительных органов. Прокуратура внесла представление в адрес руководителя управляющей компании. Сотрудники ведомства провели проверку и нашли следы затопления грунтового основания и нарушение температурно-влажностного режима.

Белгородцы беспокоились из-за затопленных подвалов не только из-за обстрелов. В прошлом году в Астрахани обрушились два подъезда, а жители области боялись повторения астраханской трагедии. В Алексеевке в одном из МКД канализационную трубу между домом и канализационным колодцем сдавило грунтом. Вода стекает в подвал, а помещение затапливалось после каждого дождя.

Белгородцы вместо укрытия получили затопленный канализационными стоками подвал
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