Вода, грязь и вонь: единственное укрытие белгородцев постоянно затапливает

Сама же проблема с затопленными подвалами-укрытиями для Белгорода — довольно старая. Только в апреле прошлого года жители дома 20а по улице Есенина жаловались, что вместо укрытия получили затопленный канализационными стоками подвал. Белгородцы заверили, что обращались в УК, поскольку в случае обстрела укрыться им было негде. Однако безуспешно.