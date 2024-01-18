При обстрелах Белгородской области повреждены 11 домов, два завода и КамАЗ

Вчера, 17 января, система ПВО отразила атаку ВСУ на Белгородский район: противник выпустил семь ракет РСЗО «Ольха», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир», а также шесть беспилотников. В результате падения обломков повреждения зафиксировали в пяти частных домах, одной хозпостройке и двух автомобилях в Разумном, в одном частном доме в Северном, в двух домовладениях и одном автомобиле в Новосадовом, а также в трёх домовладениях и на ЛЭП в Беловском сельском поселении. Из мирных жителей никто не пострадал.