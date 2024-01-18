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Обстрел

При обстрелах Белгородской области повреждены 11 домов, два завода и КамАЗ

18 января 2024, 09:36
Фото: 1MI
Обстрел

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз

Повреждены также экскаватор, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. ВСУ атаковали шесть районов. Ежедневную сводку об обстрелах опубликовал губернатор области Вячеслав Гладков.

Вчера, 17 января, система ПВО отразила атаку ВСУ на Белгородский район: противник выпустил семь ракет РСЗО «Ольха», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир», а также шесть беспилотников. В результате падения обломков повреждения зафиксировали в пяти частных домах, одной хозпостройке и двух автомобилях в Разумном, в одном частном доме в Северном, в двух домовладениях и одном автомобиле в Новосадовом, а также в трёх домовладениях и на ЛЭП в Беловском сельском поселении. Из мирных жителей никто не пострадал.

Днём ВСУ ударили по трём сёлам в Белгородском районе. Над Устинкой сбросили два взрывных устройства, Красный Хутор и Бессоновку атаковали с помощью трёх дронов-камикадзе и одного БПЛА соответственно. Также по Устинке и Красному Хутору выпустили по два артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе под огнём оказались сразу семь населённых пунктов. Так, в Безымено с беспилотника на КамАЗ сбросили одно взрывное устройство, в результате чего транспорт загорелся. По сёлам Козинка, Новостроевка-Вторая и Дроновка выпустили два, шесть и ещё два снаряда соответственно. В Новостроевке-Второй из-за атаки дрона-камикадзе повреждён экскаватор. Ни в одном населённом пункте раненых среди мирных жителей нет.

По селу Пороз выпустили четыре миномётных снаряда, дроны-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи. В хуторе Байрак сдетонировал один дрон-камикадзе, в селе Почаево — два дрона. Мирные жители не пострадали.

По Шебекино ВСУ накануне выпустили пять артиллерийских снарядов, из-за чего повреждения зафиксировали на одном из предприятий. На территорию промышленного предприятия также упал дрон-камикадзе, который затем сдетонировал.

По посёлку Красное выпустили два миномётных снаряда, по Терезовке — один. Над хутором Марьино с БПЛА сбросили одно взрывное устройство, а над Муромом — один осколочный боеприпас. Пострадавших и повреждений в этих населённых пунктах нет.

По Новопетровке Валуйского горокруга выпустили три миномётных снаряда, а в посёлке Дружба, хуторе Старцево и селе Лавы сбили по одному беспилотнику самолётного типа. По Репяховке Краснояружского района ударили два раза, ещё два прилёта пришлось на территорию между селом и посёлком Прилесье. Из-за этого повреждена линия электропередачи, но электроснабжение к 18 января уже восстановили.

Хутор Лозовая Рудка Борисовского района со стороны Украины атаковали с помощью двух дронов-камикадзе и огнестрельного оружия. Обошлось без последствий.

Утром 18 января Белгород и Белгородский район снова атаковали — система ПВО сбила десять ракет. Одна женщина получила осколочное ранение, её госпитализировали.

Женщину ранило в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и район, есть разрушения
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