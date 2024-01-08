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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Выходные дни в 2024 году

«Делу время, а потехе я посвятил жизнь»: когда белгородцам ждать следующих выходных?

8 января 2024, 06:26
Фото: 1MI
Выходные дни в 2024 году

Белгородцам рассказали, какой график выходных утвердили на 2024 год

Итак, Новый год прошёл, выходные почти тоже. Но после столь длительного отдыха на работу выходить ещё больше лень. Поэтому, чтобы отметить следующий красный день календаря, редакция Бел.Ру расскажет, когда белгородцам их стоит ожидать.

Итак, 6 и 7 января новогодних каникул выпали на официальные выходные дни, субботу и воскресенье, поэтому «штрафные» перенесли на 10 мая и 31 декабря 2024 года. Однако это ещё не все переносы в текущем году. Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, подписал и другие.

Выходной с 27 апреля будет ждать россиян 29 апреля, в понедельник; вместо 2 ноября отдыхаем 30 апреля, во вторник; вместо 28 декабря — 30 декабря. Так что следующие новогодние выходные в общем пройдут с 30 декабря по 8 января.

Нерабочими будут дни:

  • с 23 по 25 февраля;
  • с 8 по 10 марта;
  • с 28 апреля по 1 мая;
  • с 9 по 12 мая;
  • 12 июня;
  • с 3 по 4 ноября;
  • с 29 по 31 декабря.

А вот и официальный график, чтобы не запутаться.

Праздничные и выходные дни в 2024 годуПраздничные и выходные дни в 2024 году
Праздничные и выходные дни в 2024 году
Фото: Официальный канал Правительства России в Telegram

А пока предадимся ностальгии и напомним, как жители одного из домов Белгорода украсили внутренний двор к наступающему Новому году и создали там две фотозоны, как открывали главную ёлку Белгорода и как город готовился к празднику.

#Город#Общество#Белгородская область#Выходные#Каникулы#Россия#Праздники#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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