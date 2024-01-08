«Делу время, а потехе я посвятил жизнь»: когда белгородцам ждать следующих выходных?

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Итак, 6 и 7 января новогодних каникул выпали на официальные выходные дни, субботу и воскресенье, поэтому «штрафные» перенесли на 10 мая и 31 декабря 2024 года. Однако это ещё не все переносы в текущем году. Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, подписал и другие.
Выходной с 27 апреля будет ждать россиян 29 апреля, в понедельник; вместо 2 ноября отдыхаем 30 апреля, во вторник; вместо 28 декабря — 30 декабря. Так что следующие новогодние выходные в общем пройдут с 30 декабря по 8 января.
Нерабочими будут дни:
А вот и официальный график, чтобы не запутаться.
А пока предадимся ностальгии и напомним, как жители одного из домов Белгорода украсили внутренний двор к наступающему Новому году и создали там две фотозоны, как открывали главную ёлку Белгорода и как город готовился к празднику.