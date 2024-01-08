«Делу время, а потехе я посвятил жизнь»: когда белгородцам ждать следующих выходных?

Итак, 6 и 7 января новогодних каникул выпали на официальные выходные дни, субботу и воскресенье, поэтому «штрафные» перенесли на 10 мая и 31 декабря 2024 года. Однако это ещё не все переносы в текущем году. Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, подписал и другие.