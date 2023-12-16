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Ёлка в Белгороде

Летающие сани и потухший каток: как прошло открытие ёлки в Белгороде

16 декабря 2023, 19:13
Фото: Bel.ru
Ёлка в Белгороде

В Белгороде зажгли ёлку, не обошлось без приключений

16 декабря вечером на Соборной площади Дед Мороз зажёг главную новогоднюю красавицу области. Журналистка Бел.Ру побывала на открытии.

Какой Новый год без ёлки? Большинство белгородцев уже нарядили её у себя дома. Пришло время и для открытия главной красавицы региона. Для этого на Соборной площади собрались сотни жителей и гостей Белгорода.

Началось открытие с объявления «Внимание, внимание, говорит Белгород» и 10-минутного музыкального перфоманса от коллектива Drumania. Мощные ритмы барабанных установок и свистка заинтриговали и разогрели подмёрзших в ожидании праздника белгородцев. После этого до наступления темноты выступали местные творческие коллективы: ансамбль эстрадного пения «Энерджико» и вокальный ансамбль «ФедораFolk» из ДК Энергомаш, а также вокальная студия «Элен и ребята».

«Улыбнитесь и помашите», — сказали ведущие, когда в небе над площадью появился квадракоптер. Белгородцев попросили не бояться, так как он снимал красивые кадры открытия.

Несмотря на пронизывающий холод, на празднике было по-своему тепло: всеми любимые песни, зажигательные танцы, ароматные напитки и атмосфера волшебства. А когда на улице стемнело, с крыши Белгородстата к Соборной площади с фейерверком на светящихся санях спустился Дед Мороз.

Сани Деда МорозаСани Деда Мороза
Сани Деда Мороза
Фото: t.me/belgorod01

Вместе с танцевальным коллективом он исполнил флешмоб и отправился зажигать ёлку. Как и в прошлом году, дедушку подняли на специальном кране к самой верхушке новогодней красавицы и на счёт «раз, два, три» не только на ёлке, но и по всей площади загорелись огни. После этого настоящий «огонь» показали белгородцем на фаер-шоу.

Только потом мы заметили, что иллюминация не везде хорошо сработала — арки муниципалитетов и другие украшения возле катка не горели. Оказалось, что каток был полностью обесточен. Из тёмного помещения выходили раздосадованные белгородцы, которым не удалось покататься.

Фото: Bel.ru

«Похоже, сеанс окончен», — с иронией произнесла одна посетительница.

Но минут через двадцать свет на катке появился свет и у входа снова выстроилась длинная очередь.

Кадры с открытия ёлки — в видео Бел.Ру.

Ёлка в Белгороде
Видео: Bel.ru
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