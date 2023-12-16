Летающие сани и потухший каток: как прошло открытие ёлки в Белгороде

Вместе с танцевальным коллективом он исполнил флешмоб и отправился зажигать ёлку. Как и в прошлом году, дедушку подняли на специальном кране к самой верхушке новогодней красавицы и на счёт «раз, два, три» не только на ёлке, но и по всей площади загорелись огни. После этого настоящий «огонь» показали белгородцем на фаер-шоу.