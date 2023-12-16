Летающие сани и потухший каток: как прошло открытие ёлки в Белгороде

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
Какой Новый год без ёлки? Большинство белгородцев уже нарядили её у себя дома. Пришло время и для открытия главной красавицы региона. Для этого на Соборной площади собрались сотни жителей и гостей Белгорода.
Началось открытие с объявления «Внимание, внимание, говорит Белгород» и 10-минутного музыкального перфоманса от коллектива Drumania. Мощные ритмы барабанных установок и свистка заинтриговали и разогрели подмёрзших в ожидании праздника белгородцев. После этого до наступления темноты выступали местные творческие коллективы: ансамбль эстрадного пения «Энерджико» и вокальный ансамбль «ФедораFolk» из ДК Энергомаш, а также вокальная студия «Элен и ребята».
«Улыбнитесь и помашите», — сказали ведущие, когда в небе над площадью появился квадракоптер. Белгородцев попросили не бояться, так как он снимал красивые кадры открытия.
Несмотря на пронизывающий холод, на празднике было по-своему тепло: всеми любимые песни, зажигательные танцы, ароматные напитки и атмосфера волшебства. А когда на улице стемнело, с крыши Белгородстата к Соборной площади с фейерверком на светящихся санях спустился Дед Мороз.
Вместе с танцевальным коллективом он исполнил флешмоб и отправился зажигать ёлку. Как и в прошлом году, дедушку подняли на специальном кране к самой верхушке новогодней красавицы и на счёт «раз, два, три» не только на ёлке, но и по всей площади загорелись огни. После этого настоящий «огонь» показали белгородцем на фаер-шоу.
Только потом мы заметили, что иллюминация не везде хорошо сработала — арки муниципалитетов и другие украшения возле катка не горели. Оказалось, что каток был полностью обесточен. Из тёмного помещения выходили раздосадованные белгородцы, которым не удалось покататься.
«Похоже, сеанс окончен», — с иронией произнесла одна посетительница.
Но минут через двадцать свет на катке появился свет и у входа снова выстроилась длинная очередь.
Кадры с открытия ёлки — в видео Бел.Ру.