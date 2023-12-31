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Страшный Новый год: как прошёл последний день 2023-го в Белгороде

Страшный Новый год: как прошёл последний день 2023-го в Белгороде

31 декабря 2023, 15:54
Фото: Bel.ru
В последний день 2023 года в Белгороде считали жертв обстрела и предупреждали горожан о новой ракетной тревоге.

Две ракетные тревоги

В последний день 2023 года в Белгороде дважды объявляли ракетную опасность. Первый сигнал поступил в 10:40, после чего в городе зазвучала сирена. К счастью, обошлось в этот раз без обстрелов.

Как и в следующий, когда в половине четвёртого людям снова разослали РСЧС-сообщения о возможном обстреле. В этот раз сирену не включали и, что интересно, сообщения об отмене ракетной опасности пришли только в 18:35.

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Страшные жертвы

В результате ракетного удара по центру Белгорода погибло 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Перечислим тех, о чьей гибели сообщалось официально. Это следователь федерального Следственного комитета Михаил Конопицин, которого командировали в Белгородскую область в ноябре этого года. 6 января ему должно было исполниться 28 лет. Также погиб студент последнего курса НИУ «БелГУ» по имени Михаил. Он и ещё одна студентка гуляли по центру Белгорода, когда начался обстрел.

Имена большинства погибших на данный момент известны. Но родственникам некоторых из них ещё предстоит об этом узнать и опознать тело.

Ранения получили 108 человек. 25 из них с тяжёлыми травмами отправили самолётом МЧС в Москву на дальнейшее лечение. В их число попали и шестеро детей. С ними полетели родители, которым обещают обеспечить жильё недалеко от московских медицинских центров.

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Возвращение к жизни?

Пока, конечно, нет. Восстанавливать последствия обстрела начали ещё 30 декабря. Городские службы при поддержке коллег из соседних районов, а также с помощью волонтёров убирали стёкла и обломки с тротуаров, заделывали окна. Только ночью в этом поучаствовало больше 2 тысяч человек.

Во второй половине дня провели заседание оперативного штаба, где приняли решения по восстановлению жилых домов, о том, как будут работать с коммерческими организациями, чьи здания пострадали, когда будут оценивать ущерб повреждённым и сгоревшим автомобилям.

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