Страшный Новый год: как прошёл последний день 2023-го в Белгороде

В результате ракетного удара по центру Белгорода погибло 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Перечислим тех, о чьей гибели сообщалось официально. Это следователь федерального Следственного комитета Михаил Конопицин, которого командировали в Белгородскую область в ноябре этого года. 6 января ему должно было исполниться 28 лет. Также погиб студент последнего курса НИУ «БелГУ» по имени Михаил. Он и ещё одна студентка гуляли по центру Белгорода, когда начался обстрел.