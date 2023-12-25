Автобусы в Белгороде будут ездить по-новому, а вот мусор вывозят по-прежнему плохо

25 декабря в приграничье было неспокойно: в результате обстрела ранены двое. В Белгороде в то же время обсуждали проблемы с вывозом мусора и изменения в расписании движения автобусов, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.

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