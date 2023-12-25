Автобусы в Белгороде будут ездить по-новому, а вот мусор вывозят по-прежнему плохо

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Сегодня, 25 декабря, под обстрел ВСУ попал хутор Марьино в Шебекинском городском округе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали двое мужчин.
У белгородцев минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Мужчин уже доставили в городскую больницу №2 Белгорода для лечения.
Накануне из-за атаки дрона-камикадзе на мост в Грайворонском округе пострадали пятеро дорожников, которые в момент происшествия занимались ремонтными работами. Один из них получил тяжёлые ранения, его поместили в реанимацию.
Белгородцы продолжают жаловаться в соцсетях на убитые дороги и сбои в графике вывоза мусора. Жалобы поступили от жителей микрорайонов Тополёк, Лесной и Княжеский в Белгородском районе. Глава муниципалитета Анна Куташова встретилась с жителями и узнала, что мусор не вывозится, однако жителям всё равно выставляют счета.
На это отреагировал губернатор Вячеслав Гладков. Он поручил заместителю Владимиру Базарову усилить контрольные мероприятия. Глава региона также отметил, что, если люди платят за вывоз мусора, то услуга должна предоставляться. В противном случае белгородцам положено вернуть деньги.
Куташова попросила дать поручение минстрою, чтобы грузовые автомобили проезжали по утверждённым схемам передвижения, а не разбивали дороги, не предназначенные для грузовиков.
В 2024 году планируется запуск новых автобусов и замена на некоторых маршрутах небольшого транспорта на более вместительный. Всего в 2024 году продолжат работать шесть перевозчиков.
К Юго-Западным микрорайонам 2.1, 2.2 и 2.4/2.5 запустят шесть новых маршрутов, которые будут следовать до ж/д вокзала и аэропорта: № 51, 52, 53, 54, 57, 58. Два из них продлят до Юго-Западного кладбища.
Новый маршрут № 137 будет возить белгородцев от «Энергомаша» до Шагаровки через сады «Смородинка». Вместо автобуса № 223 появятся № 223 и 224. Первый будет отвозить жителей Пушкарного, второй — жителей Драгунского.
На 16 маршрутах станет больше автобусов, а 21 маршрут изменит своё движение. Большие автобусы вместо маленьких появятся на маршрутах № 2 и 102.
Всего с 2024 года в Белгородской агломерации будет 135 маршрутов, из которых 45 — городские, 90 — пригородные. Их будет обслуживать более 500 автобусов.