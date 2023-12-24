Что известно о состоянии белгородских дорожников, раненных при атаке ВСУ на мост

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Пятеро пострадавших при атаке ВСУ на мост остаются в больнице. Все пациенты в результате удара получили минно-взрывные травмы.
Один рабочий — в тяжёлом состоянии, он в реанимации. «Ввиду травмы лица и близости дыхательных путей пациенту необходимо проведение ИВЛ, в связи с этим проводится медикаментозная седация», — сообщил Вячеслав Гладков.
Состояние остальных четырёх человек медики оценивают как средней степени тяжести. Динамика выздоровления, по словам врачей, положительная. Однако новогодние праздники раненым придётся провести в больнице.
ВСУ атаковали Грайворонский горокруг днём 23 декабря. Они ударили по мосту, на котором в тот момент занимались ремонтом рабочие. Изначально сообщалось о троих пострадавших. Однако к вечеру стало известно, что их число увеличилось до пяти: два человека самостоятельно обратились за помощью к медикам.
Помимо этого, ВСУ накануне ударили по Мокрой Орловке в Грайворонском горокруге. Разрушения есть в шести домах.