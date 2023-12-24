Что известно о состоянии белгородских дорожников, раненных при атаке ВСУ на мост

ВСУ атаковали Грайворонский горокруг днём 23 декабря. Они ударили по мосту, на котором в тот момент занимались ремонтом рабочие. Изначально сообщалось о троих пострадавших. Однако к вечеру стало известно, что их число увеличилось до пяти: два человека самостоятельно обратились за помощью к медикам.