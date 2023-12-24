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Скорая

Что известно о состоянии белгородских дорожников, раненных при атаке ВСУ на мост

24 декабря 2023, 11:28
Фото: 1MI
Скорая

Гладков навестил пострадавших при атаке беспилотника белгородцев

У всех раненых — минно-взрывные травмы. Один рабочий остаётся в тяжёлом состоянии, остальные четверо — в состоянии средней степени тяжести. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Пятеро пострадавших при атаке ВСУ на мост остаются в больнице. Все пациенты в результате удара получили минно-взрывные травмы.

Один рабочий — в тяжёлом состоянии, он в реанимации. «Ввиду травмы лица и близости дыхательных путей пациенту необходимо проведение ИВЛ, в связи с этим проводится медикаментозная седация», — сообщил Вячеслав Гладков.

Состояние остальных четырёх человек медики оценивают как средней степени тяжести. Динамика выздоровления, по словам врачей, положительная. Однако новогодние праздники раненым придётся провести в больнице.

ВСУ атаковали Грайворонский горокруг днём 23 декабря. Они ударили по мосту, на котором в тот момент занимались ремонтом рабочие. Изначально сообщалось о троих пострадавших. Однако к вечеру стало известно, что их число увеличилось до пяти: два человека самостоятельно обратились за помощью к медикам.

Помимо этого, ВСУ накануне ударили по Мокрой Орловке в Грайворонском горокруге. Разрушения есть в шести домах.

Гладков навестил пострадавших дорожников Гладков навестил пострадавших дорожников
Гладков навестил пострадавших дорожников Гладков навестил пострадавших дорожников
Гладков навестил пострадавших дорожниковГладков навестил пострадавших дорожников
Гладков навестил пострадавших дорожников
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ атаковали мост, с/х предприятие и дома белгородцев. Есть пострадавшие
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