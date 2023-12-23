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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Белгороде установили три модульных туалета

Два новых и один старый: где в Белгороде установили модульные туалеты

23 декабря 2023, 15:04
Фото: Мэрия Белгорода

В Белгороде установили три модульных туалета

Подробности рассказали в мэрии областного центра. Туалеты установили для комфортного отдыха горожан.

По информации городских властей, чтобы горожанам было комфортно отдыхать в праздничные выходные дни, коммунальные службы установили в общественных местах модульные туалеты. Два новых появилось возле драмтеатра, а возле кинотеатра «Русич» смонтировали один старый.

В мэрии добавили, что внутри санузлов есть женские и мужские кабинки, пеленальный столик для матери и ребёнка, а также приспособления для инвалидов.

Сейчас объекты запускают в работу.

Фото: Мэрия Белгорода

Напомним, ранее стало известно, что в областном центре потратят 19 млн рублей на содержание общественных туалетов. Контракт планирует заключить Белгорблагоустройство. Подрядчика ищут на год. В обязанности войдёт уборка туалетов, контроль температуры воды и работы вентиляторов, а также света.

19 млн рублей спустят на туалеты: в Белгороде ищут уборщиков на год
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#Новости Белгорода#Драмтеатр#Белгорблагоустройство#Белгород#Кристина Семенчук#Городские власти#Модульные туалеты#Санузлы#Пеленальный столик#Содержание общественных туалетов
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