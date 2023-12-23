Два новых и один старый: где в Белгороде установили модульные туалеты

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
По информации городских властей, чтобы горожанам было комфортно отдыхать в праздничные выходные дни, коммунальные службы установили в общественных местах модульные туалеты. Два новых появилось возле драмтеатра, а возле кинотеатра «Русич» смонтировали один старый.
В мэрии добавили, что внутри санузлов есть женские и мужские кабинки, пеленальный столик для матери и ребёнка, а также приспособления для инвалидов.
Сейчас объекты запускают в работу.
Напомним, ранее стало известно, что в областном центре потратят 19 млн рублей на содержание общественных туалетов. Контракт планирует заключить Белгорблагоустройство. Подрядчика ищут на год. В обязанности войдёт уборка туалетов, контроль температуры воды и работы вентиляторов, а также света.