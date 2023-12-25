В парке Победы в Белгороде спасли провалившегося под лёд ребёнка

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Белгороде спасли ребёнка, провалившегося под лёд. Происшествие случилось в парке Победы. На помощь звали родители мальчика.
Откликнулся Егор Мартовицкий — студент-третьекурсник Шебекинского агротехнического ремесленного техникума. Парень — будущий мастер машинно-тракторного парка, у него есть квалификация водителя трактора и грузовых машин.
После случившегося шебекинец решил пройти практику в МЧС и освоить профессию спасателя. Пока же студент получил от ведомства почётную грамоту за «мужество, смелость и самоотверженность при исполнении гражданского долга».
Когда именно случилось происшествие, не уточнялось. В конце ноября сообщалось о похожем случае: ребёнок провалился в ледяную воду в районе Левобережья. При этом утверждалось, что пострадавшему помогли сотрудники ГОЧС.