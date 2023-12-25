В парке Победы в Белгороде спасли провалившегося под лёд ребёнка

Белгородский студент получил грамоту от МЧС за спасение ребёнка

Помощи просили родители мальчика. На просьбу откликнулся студент шебекинского техникума, который в тот день вместе с другом был в Белгороде. После случившегося парень решил освоить профессию спасателя, сообщили в региональном правительстве.