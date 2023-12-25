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Лёд

В парке Победы в Белгороде спасли провалившегося под лёд ребёнка

25 декабря 2023, 09:26
Фото: 1MI
Лёд

Белгородский студент получил грамоту от МЧС за спасение ребёнка

Помощи просили родители мальчика. На просьбу откликнулся студент шебекинского техникума, который в тот день вместе с другом был в Белгороде. После случившегося парень решил освоить профессию спасателя, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
МЧС

В Белгороде спасли ребёнка, провалившегося под лёд. Происшествие случилось в парке Победы. На помощь звали родители мальчика.

Откликнулся Егор Мартовицкий — студент-третьекурсник Шебекинского агротехнического ремесленного техникума. Парень — будущий мастер машинно-тракторного парка, у него есть квалификация водителя трактора и грузовых машин.

После случившегося шебекинец решил пройти практику в МЧС и освоить профессию спасателя. Пока же студент получил от ведомства почётную грамоту за «мужество, смелость и самоотверженность при исполнении гражданского долга».

Когда именно случилось происшествие, не уточнялось. В конце ноября сообщалось о похожем случае: ребёнок провалился в ледяную воду в районе Левобережья. При этом утверждалось, что пострадавшему помогли сотрудники ГОЧС.

Егор Мартовицкий получил почётную грамоту от МЧСЕгор Мартовицкий получил почётную грамоту от МЧС
Егор Мартовицкий получил почётную грамоту от МЧС
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Стали известны подробности ЧП с ребёнком на Везёлке в Белгороде
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