В детских садах Старого Оскола будут готовить будущих врачей

В 2021 году для решения проблемы нехватки медицинских кадров в Белгородской области запущен проект по созданию профильных классов в школах. Это позволяет мотивировать молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город, например, семейными врачами. В этом учебном году в Старом Осколе действуют шесть медицинских классов.