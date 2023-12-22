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Детские сады

В детских садах Старого Оскола будут готовить будущих врачей

22 декабря 2023, 08:10
Фото: Фонд «Поколение»
Детские сады
Четыре дошкольных учреждения получили игровое медицинское оборудование от фонда «Поколение» Андрея Скоча.

В 2021 году для решения проблемы нехватки медицинских кадров в Белгородской области запущен проект по созданию профильных классов в школах. Это позволяет мотивировать молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город, например, семейными врачами. В этом учебном году в Старом Осколе действуют шесть медицинских классов.

В прошлом году стартовала программа ранней профориентации детей с оснащения детских садов Губкинского горокруга необходимым оборудованием. Её цель — помочь ребёнку в раннем возрасте определиться с будущей профессией, в частности, врача. Проект помогает не только познакомиться с различной специализацией медицинских работников, но и научить детей следить за своим здоровьем.

Реализовать программу уже удалось в четырёх муниципалитетах. Помимо Губкинского горокурга, это детские сады Вейделевского, Волоконовского и Красногвардейского районов. На средства фонда Андрея Скоча приобретено современное игровое оборудование: модели скелета человека, игровые наборы «Играем в доктора», «Глаз человека», «Сердце человека», игровые модули «Скорая помощь», ширмы для игры в больницу, модели гигиены полости рта и тематические бизиборды.

Теперь к программе присоединятся четыре детских сада Старого Оскола.

«Всего по программе ранней профориентации детей уже порядка 30 дошкольных учреждений Белгородской области получили такое специализированное оборудование. У нас есть планы продолжить эту программу. Уже есть официальный запрос других муниципальных образований, которые тоже выступили инициаторами реализации этого проекта на своих территориях. И подобные проекты будут только развиваться. Мы будем вкладывать в детство, мы будем вкладывать в развитие таких технологий и направлений. Ведь за этим — будущее», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

В ближайшее время игровое медоборудование поступит в детские сады Ровеньского района.

Будущие врачиБудущие врачи
Будущие врачиБудущие врачи
Будущие врачиБудущие врачи
Будущие врачиБудущие врачи
Будущие врачиБудущие врачи
Будущие врачиБудущие врачи
Будущие врачиБудущие врачи
Будущие врачи
Фото: Фонд «Поколение»
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