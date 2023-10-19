В Белгородском районе открылся построенный Фондом «Поколение» Андрея Скоча храм

Богослужения на месте храма начались задолго до его строительства, летом 2019 года. Сначала в поле, под открытым небом, а затем в палатке. В том же году здесь открылась часовня Спиридона Тримифунтского на базе которой по выходным работает воскресная школа. На праздничные службы часовня не могла вместить всех желающих, и многие оставались на улице.