В Белгородском районе открылся построенный Фондом «Поколение» Андрея Скоча храм

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
На Тавровской сельской территории расположено 10 микрорайонов ИЖС, в которых проживают более 11 тыс. человек. Однако ближайшая церковь находится в селе Дубовом или в Белгороде.
Богослужения на месте храма начались задолго до его строительства, летом 2019 года. Сначала в поле, под открытым небом, а затем в палатке. В том же году здесь открылась часовня Спиридона Тримифунтского на базе которой по выходным работает воскресная школа. На праздничные службы часовня не могла вместить всех желающих, и многие оставались на улице.
3 октября 2021 года митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в присутствии руководителя фонда «Поколение», депутата Госдумы РФ Андрея Скоча освятил закладной камень в основании будущего храма.
Образ Божией Матери, именуемый Песчанским, известен как один из чудотворных списков Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
«Когда-то святитель Иоасаф, епископ Белгородский обрёл икону Песчанской Божьей Матери в Изюме, сегодняшней Харьковской области. И вот когда были трудные моменты для нашей истории, в Первую мировую войну, именно с этим образом объезжали все воинские части, для того, чтобы укрепить дух наших воинов, для того, чтобы люди поверили, что мир близок. В новом храме, который мы открыли сегодня, находятся иконы из храма Архангела Михаила в Журавлёвке, разрушенный при обстреле, но ни одна икона не пострадала, даже стекло на них не треснуло. И они, эти иконы, сейчас здесь. Этот храм сейчас имеет особое значение, потому что белгородцы с надеждой взирают на его купола. У нас есть будущее на нашей земле»,
— сказал на церемонии открытия митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
На протяжении всего своего существования фонд «Поколение» активно сотрудничает с Белгородской и Старооскольской митрополией. Новый храм стал седьмым, построенным при поддержке фонда Андрея Скоча. Также в 2021 году в Старом Осколе открылся православный детский сад, построенный на средства фонда.
«У человека есть душа. И это не оспоримо. Должны быть такие места, куда человек мог прийти и напрямую пообщаться с Богом». Эти слова произнёс Андрей Скоч два года назад на освящении закладного камня в основании нового храма. На принятие этого решения ему всего лишь потребовалось менее 30 секунд. Андрей Владимирович сказал, что храму — быть. И вот теперь мы видим, какой величественный храм украшает эту территорию»,
— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.