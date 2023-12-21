Ветераны СВО прошли бесплатную диагностику в медцентре «Поколение» в Белгороде

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
«Сегодня наши доктора осматривают участников специальной военной операции. Они побывали на приёме у пульмонолога, отоларинголога, кардиолога и терапевта. Мы провели исследование ЭКГ, УЗИ, спиральной компьютерной томографии и МРТ. В дальнейшем, если наши врачи назначат какие-то дополнительные методы исследования, то мы их обязательно выполним. Мы не бросим этих пациентов на полпути», — рассказала главный врач медцентра Татьяна Швец.
Более 22 лет назад в Белгородской области был открыт первый медицинский центр «Поколение». Одно из главных направлений его работы было возвращение зрения ветеранам Великой Отечественной войны.
«Сегодня идёт специальная военная операция. И, соответственно, бойцы возвращаются домой. Они нуждаются в определённой поддержке, в определённом медсопровождении. И фонд „Поколения“ сегодня ставит такую задачу — взять под особый контроль людей, которые, возвращаясь из зоны СВО, нуждаются в поддержке и специализированном лечении. У нас в настоящий момент уже более 100 человек находятся под патронатом. Это как участники специальной военной операции, так и члены их семей», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Одно из главных задач — это возвращение ветеранов СВО к полноценной жизни общества, в том числе к занятиям спортом. Это одно из направлений работы госфонда «Защитники Отечества». Сегодня Белгород посетил начальник департамента спорта, паралимпизма и культурно-досуговой деятельности фонда Сергей Нестеров. В частности, он встретился с ветеранами СВО при прохождении осмотра в медцентре.
«Вовлечения в спорт ветеранов СВО — одно из главных направлений работы нашего департамента. Но, чтобы заниматься физическими упражнениями, надо вначале пройти медосмотр и получить заключение врачей. Если по уровню здоровья пока такой возможности нет, надо пройти назначенное специалистами лечение. Сегодня удалось пообщаться с ветеранами СВО. Спросил, как работает медперсонал, всё ли нормально, есть ли замечания. Получил только положительные отзывы», — сказал Сергей Нестеров.