Ветераны СВО прошли бесплатную диагностику в медцентре «Поколение» в Белгороде

Одно из главных задач — это возвращение ветеранов СВО к полноценной жизни общества, в том числе к занятиям спортом. Это одно из направлений работы госфонда «Защитники Отечества». Сегодня Белгород посетил начальник департамента спорта, паралимпизма и культурно-досуговой деятельности фонда Сергей Нестеров. В частности, он встретился с ветеранами СВО при прохождении осмотра в медцентре.