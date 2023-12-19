Полицию в Белгороде подозревают в сливе данных, а в «Красиво» будет новый директор

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
19 декабря стало известно о задержании шестерых белгородских полицейских. Сообщалось, что правоохранителей подозревают в сливе конфиденциальных данных похоронным бюро. Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.
Как писали в Telegram-канале Baza, все шестеро подозреваемых являются участковыми. Эту ситуацию вскоре прокомментировали в УМВД по Белгородской области.
В ведомстве сообщили, что оперативники собственной безопасности проводят проверку по факту возможных противоправных действий со стороны сотрудников. Предполагается, что подозреваемые могли передавать за вознаграждение персональные данные умерших в ритуальные организации.
В случае, если вина полицейских подтвердится, их уволят из правоохранительных органов и привлекут к ответственности в законном порядке. Руководителей могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
В белгородском санатории «Красиво» будет новый директор. Должность получил Дмитрий Набережнев. Кандидатуру нового руководителя выбрали по результатам конкурса.
У Набережнева — медицинское образование. Он ранее жил в Белгородской области, но затем уехал в Крым. Там Набережнев руководил ведомственным санаторием практически десять лет.
Ранее «Красиво» возглавлял Евгений Литвин. Однако его решили сменить после поступившей от белгородца жалобы. Мужчина утверждал, что Литвин якобы выпивал на рабочем месте. Также житель региона посчитал, что услуги в санатории оставляют желать лучшего.
В санатории после обращения белгородца проводилась проверка. Пьянство экс-директора учреждения в итоге не подтвердилось. Что касается бывшего директора, он говорил, что уволился по собственному желанию. Литвин также планировал написать заявление на автора жалобы в правоохранительные органы.
Белгородцы начали массово жаловаться на турорганизатора Александра Халаимова. Жители региона писали, что якобы столкнулись с мошенничеством. О ситуации многие белгородцы писали в комментариях в соцсетях.
Однако, как оказалось, пострадали не только жители Белгородской области. С проблемами столкнулись в Курской, Воронежской, Московской областях, на Кубани. Всего Бел.Ру стало известно о более чем 100 пострадавших. У россиян сорвались туры, и, как сообщалось, свои деньги они вернуть не смогли. Причём ранее клиенты уже ездили в туры от Халаимова, и тогда всё было в порядке.
Учредитель белгородских турфирм всё-таки объяснил невозврат денег клиентам. Предприниматель сообщил, что компании «Инста Тур» и «Инста Тур Белгород» приостанавливают свою деятельность на полгода. Он также заявил, что не занимался мошеннической деятельностью и пообещал вернуть деньги клиентам.
Кроме того, Халаимов добавил, что до конца лета 2022 года финансовыми вопросами агентств занимался его родственник. Он якобы «оставил огромную дыру в кассе агентства».