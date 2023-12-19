Полицию в Белгороде подозревают в сливе данных, а в «Красиво» будет новый директор

Однако, как оказалось, пострадали не только жители Белгородской области. С проблемами столкнулись в Курской, Воронежской, Московской областях, на Кубани. Всего Бел.Ру стало известно о более чем 100 пострадавших. У россиян сорвались туры, и, как сообщалось, свои деньги они вернуть не смогли. Причём ранее клиенты уже ездили в туры от Халаимова, и тогда всё было в порядке.