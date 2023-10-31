«Пьянки, медперсонала нет»: жалоба на санаторий «Красиво» привела к смене директора?

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Стало известно, что директору белгородского санатория «Красиво» ищут замену. Соответствующую информацию сообщил глава областного минздрава Андрей Иконников.
Решается вопрос о назначении нового директора санатория «Красиво».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Причиной могла стать жалоба от белгородца. Мужчина рассказал о поведении руководителя санатория, распитие алкогольных напитков на территории. По словам жителя региона, имеются проблемы и с зарплатой.
«Неоднократные пьянки с друзьями на территории санатория, распитие коньяков. Рабочим не платят в полной мере, трудовую отдают через год, так как виртуально работают. Медперсонала нет. 15 ноября будут продлевать контракт. Если останется на посту, уволится большая часть работников», — утверждает мужчина.
Белгородец также заявил, что это не все проблемы, которые есть у учреждения. По словам мужчины, многие процедуры не работают, а жалобы попросту удаляются.
«И это только вершина айсберга. Многие процедуры не работают, жалобы удаляются. На бумаге работают, но по факту трудовую отдают через год — „мёртвые души“. Я, как инвалид после пересадки сердца, хотел бы посетить санаторий при хороших условиях», — заключил житель региона.
При этом белгородцу ответили представители санатория «Красиво»:
Мы приглашаем Вас в санаторий чтобы оценить реальное положение дел, пообщаться с сотрудниками и отдыхающими, а также ознакомиться с книгой отзывов.
Вскоре житель региона написал, что получил сообщение о том, что дело может дойти до полиции. Написал его, судя по скриншотам, руководитель санатория Евгений Литвин. Он возглавляет учреждение с 2021 года.