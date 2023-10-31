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У санатория «Красиво» может появиться новый директор после жалобы белгородца

«Пьянки, медперсонала нет»: жалоба на санаторий «Красиво» привела к смене директора?

31 октября 2023, 13:24
Фото: официальный сайт санатория «Красиво»

У санатория «Красиво» может появиться новый директор после жалобы белгородца

Житель региона обратился к властям и пожаловался на распитие алкоголя и обстановку в санатории. Глава областного минздрава Андрей Иконников сообщил, что решается вопрос о назначении нового директора.

Стало известно, что директору белгородского санатория «Красиво» ищут замену. Соответствующую информацию сообщил глава областного минздрава Андрей Иконников.

Решается вопрос о назначении нового директора санатория «Красиво».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Причиной могла стать жалоба от белгородца. Мужчина рассказал о поведении руководителя санатория, распитие алкогольных напитков на территории. По словам жителя региона, имеются проблемы и с зарплатой.

«Неоднократные пьянки с друзьями на территории санатория, распитие коньяков. Рабочим не платят в полной мере, трудовую отдают через год, так как виртуально работают. Медперсонала нет. 15 ноября будут продлевать контракт. Если останется на посту, уволится большая часть работников», — утверждает мужчина.

Белгородец также заявил, что это не все проблемы, которые есть у учреждения. По словам мужчины, многие процедуры не работают, а жалобы попросту удаляются.

скриншот из комментариев на странице Вячеслава Гладковаскриншот из комментариев на странице Вячеслава Гладкова
скриншот из комментариев на странице Вячеслава Гладкова
Фото: Bel.ru

«И это только вершина айсберга. Многие процедуры не работают, жалобы удаляются. На бумаге работают, но по факту трудовую отдают через год — „мёртвые души“. Я, как инвалид после пересадки сердца, хотел бы посетить санаторий при хороших условиях», — заключил житель региона.

При этом белгородцу ответили представители санатория «Красиво»:

Мы приглашаем Вас в санаторий чтобы оценить реальное положение дел, пообщаться с сотрудниками и отдыхающими, а также ознакомиться с книгой отзывов.

Вскоре житель региона написал, что получил сообщение о том, что дело может дойти до полиции. Написал его, судя по скриншотам, руководитель санатория Евгений Литвин. Он возглавляет учреждение с 2021 года.

скриншот из комментариев на странице Вячеслава Гладковаскриншот из комментариев на странице Вячеслава Гладкова
скриншот из комментариев на странице Вячеслава Гладкова
Фото: Bel.ru
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#Белгородская область#Директор#Борисовский район#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых#Андрей иконников#Санаторий красиво#Евгений Литвин
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