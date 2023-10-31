«Пьянки, медперсонала нет»: жалоба на санаторий «Красиво» привела к смене директора?

«И это только вершина айсберга. Многие процедуры не работают, жалобы удаляются. На бумаге работают, но по факту трудовую отдают через год — „мёртвые души“. Я, как инвалид после пересадки сердца, хотел бы посетить санаторий при хороших условиях», — заключил житель региона.