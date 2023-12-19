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В Белгороде шестерых полицейских подозревают в передаче данных похоронным бюро

Бизнес на смерти? Белгородских полицейских задержали за слив данных ритуальщикам

19 декабря 2023, 03:29
Фото: Midjourney

В Белгороде шестерых полицейских подозревают в передаче данных похоронным бюро

Шестеро сотрудников полиции были задержаны в Белгороде под подозрением в сливе информации ритуальщикам, однако уголовное дело пока не возбуждено. По данному случаю будет проведена служебная проверка, и при подтверждении вины сотрудники будут наказаны в соответствии с законом, сообщает Baza.

В Белгороде задержаны шестеро сотрудников полиции. Их доставили в следственный комитет для дальнейшего расследования. По предварительным данным, все шестеро являются участковыми полицейскими.

По информации Baza, следователи подозревают этих полицейских в передаче конфиденциальной информации предпринимателям, оказывающим ритуальные услуги. Однако пока уголовное дело не было возбуждено.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области сообщила «Базе», что в настоящее время проводится служебная проверка по факту возможных неправомерных действий сотрудников. Если вина будет подтверждена, должностные лица будут наказаны в соответствии с законом.

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#Евгений Грицков#Полиция#Задержание#Новости Белгорода#Ритуальные услуги#Белгород#Взятки#Служебная проверка#Похоронное бюро
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