Бизнес на смерти? Белгородских полицейских задержали за слив данных ритуальщикам

В Белгороде шестерых полицейских подозревают в передаче данных похоронным бюро

Шестеро сотрудников полиции были задержаны в Белгороде под подозрением в сливе информации ритуальщикам, однако уголовное дело пока не возбуждено. По данному случаю будет проведена служебная проверка, и при подтверждении вины сотрудники будут наказаны в соответствии с законом, сообщает Baza.