Бизнес на смерти? Белгородских полицейских задержали за слив данных ритуальщикам

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:31
В Белгороде задержаны шестеро сотрудников полиции. Их доставили в следственный комитет для дальнейшего расследования. По предварительным данным, все шестеро являются участковыми полицейскими.
По информации Baza, следователи подозревают этих полицейских в передаче конфиденциальной информации предпринимателям, оказывающим ритуальные услуги. Однако пока уголовное дело не было возбуждено.
Пресс-служба УМВД России по Белгородской области сообщила «Базе», что в настоящее время проводится служебная проверка по факту возможных неправомерных действий сотрудников. Если вина будет подтверждена, должностные лица будут наказаны в соответствии с законом.