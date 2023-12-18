Пьянства не было, нового директора пока не выбрали: что происходит в «Красиво»

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
История о якобы пьянстве экс-директора белгородского санатория «Красиво» на работе по итогам проверки не подтвердилась. При этом изначально чиновники не стали раскрывать результаты проверки объекта.
Осенью текущего года в соцсетях белгородец пожаловался на работу санатория. В частности, мужчина утверждал, что бывший директор организации Евгений Литвин якобы регулярно выпивал на территории учреждения, а качество услуг оставляло желать лучшего. Затем министр здравоохранения области Андрей Иконников сообщил, что нового директора уже ищут, а губернатор Вячеслав Гладков добавил, что в «Красиво» приедут с проверкой.
Тем временем Литвин уточнил, что с должности директора он ушёл по своему желанию. На автора комментария с жалобами экс-директор планировал заявить в правоохранительные органы.
На днях издание писало, что белгородские чиновники не раскрыли результаты проверки санатория «Красиво». На запрос редакции отвечать не стали.
Однако спустя два дня стало известно, что проверка не подтвердила информацию из жалобы. Конкурс на должность главы учреждения пока продолжается. Администрация губернатора согласует кандидатуру нового руководителя, когда определят победителя.