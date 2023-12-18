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Санаторий «Красиво»

Пьянства не было, нового директора пока не выбрали: что происходит в «Красиво»

18 декабря 2023, 10:13
Фото: Официальный сайт санатория «Красиво»
Санаторий «Красиво»

Информация о пьянстве экс-директора белгородского санатория не подтвердилась

Осенью в соцсетях белгородец жаловался на пьянство экс-директора санатория «Красиво» на рабочем месте. Эта информация по итогам проверки не нашла подтверждения. Подробности сообщает Go31.

История о якобы пьянстве экс-директора белгородского санатория «Красиво» на работе по итогам проверки не подтвердилась. При этом изначально чиновники не стали раскрывать результаты проверки объекта.

Осенью текущего года в соцсетях белгородец пожаловался на работу санатория. В частности, мужчина утверждал, что бывший директор организации Евгений Литвин якобы регулярно выпивал на территории учреждения, а качество услуг оставляло желать лучшего. Затем министр здравоохранения области Андрей Иконников сообщил, что нового директора уже ищут, а губернатор Вячеслав Гладков добавил, что в «Красиво» приедут с проверкой.

Тем временем Литвин уточнил, что с должности директора он ушёл по своему желанию. На автора комментария с жалобами экс-директор планировал заявить в правоохранительные органы.

На днях издание писало, что белгородские чиновники не раскрыли результаты проверки санатория «Красиво». На запрос редакции отвечать не стали.

Однако спустя два дня стало известно, что проверка не подтвердила информацию из жалобы. Конкурс на должность главы учреждения пока продолжается. Администрация губернатора согласует кандидатуру нового руководителя, когда определят победителя.

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#Белгородская область#Проверка#Жалоба#Санаторий#Белгород#Красиво#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Евгений Литвин
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