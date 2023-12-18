Пьянства не было, нового директора пока не выбрали: что происходит в «Красиво»

Осенью текущего года в соцсетях белгородец пожаловался на работу санатория. В частности, мужчина утверждал, что бывший директор организации Евгений Литвин якобы регулярно выпивал на территории учреждения, а качество услуг оставляло желать лучшего. Затем министр здравоохранения области Андрей Иконников сообщил, что нового директора уже ищут, а губернатор Вячеслав Гладков добавил, что в «Красиво» приедут с проверкой.