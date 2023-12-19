Что станет с белгородскими полицейскими после истории с ритуальщиками?

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В УМВД по Белгородской области прокомментировали ситуацию с возможным сливом данных полицейскими в похоронные бюро. В этом подозревают шестерых сотрудников. Как сообщается, оперативниками собственной безопасности управления МВД проводится проверка по факту возможных противоправных действий полицейских.
«Оперативниками собственной безопасности УМВД по Белгородской области совместно с региональным УФСБ в ходе комплекса мероприятий выявлена возможная причастность шестерых сотрудников отдела полиции № 1 УМВД России по Белгороду к противоправной деятельности», — говорится в комментарии управления.
По предварительным данным, должностные лица за вознаграждение могли передавать персональные данные умерших в компании, оказывающие ритуальные услуги. За это правоохранителям грозит наказание.
«При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заключили в УМВД.
Об истории стало известно сегодня, 19 декабря. В Telegram-канале Baza писали, что полицейские могли передавать конфиденциальную информацию похоронным бюро. Уголовное дело, как уточняли в источнике, пока не возбуждено.