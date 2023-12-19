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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Полиция

Что станет с белгородскими полицейскими после истории с ритуальщиками?

19 декабря 2023, 09:05
Фото: 1MI
Полиция

В белгородском УМВД прокомментировали возможный слив данных похоронным бюро

В региональном УМВД прокомментировали подозрения в отношении шестерых полицейских по поводу передачи данных похоронным бюро. Если вину правоохранителей докажут, то их уволят из полиции, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

В УМВД по Белгородской области прокомментировали ситуацию с возможным сливом данных полицейскими в похоронные бюро. В этом подозревают шестерых сотрудников. Как сообщается, оперативниками собственной безопасности управления МВД проводится проверка по факту возможных противоправных действий полицейских.

«Оперативниками собственной безопасности УМВД по Белгородской области совместно с региональным УФСБ в ходе комплекса мероприятий выявлена возможная причастность шестерых сотрудников отдела полиции № 1 УМВД России по Белгороду к противоправной деятельности», — говорится в комментарии управления.

По предварительным данным, должностные лица за вознаграждение могли передавать персональные данные умерших в компании, оказывающие ритуальные услуги. За это правоохранителям грозит наказание.

«При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заключили в УМВД.

Об истории стало известно сегодня, 19 декабря. В Telegram-канале Baza писали, что полицейские могли передавать конфиденциальную информацию похоронным бюро. Уголовное дело, как уточняли в источнике, пока не возбуждено.

Бизнес на смерти? Белгородских полицейских задержали за слив данных ритуальщикам
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#Белгородская область#Происшествия#Полицейские#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Похоронные бюро
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