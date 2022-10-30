В Белгороде ищут ритуальную компанию, которая выкинула цинковые гробы на мусорку

По данным Telegram-канала Baza, жители Белгорода нашли на обычной мусорке цинковые гробы с иконами и пакетами. Белгородцы заметили их у гаражей на улице Привольная, куда ритуальная компания выкидывает гробы вместо правильной утилизации.
Выяснилось, что в цинковых гробах в город привозят погибших в ходе СВО белгородцев, затем родственники покупают деревянные гробы, а ритуальная компания вместо правильной утилизации выкидывает цинковые на мусорку.
Мэр города Антон Иванов прокомментировал ситуацию и сообщил, что полиция Белгорода уже несколько дней ищет виновных. Жалобу в полицию написал один из обеспокоенных жителей.
Уже несколько дней следователи ищут этих людей. Обязательно встречусь с ними, когда их найдут. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону. Но в первую очередь эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами.
Антон Иванов, мэр Белгорода
Отметим, что первые сообщения от белгородцев о найденных цинковых гробах начали появляться 28 октября.