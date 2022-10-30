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В Белгороде ищут ритуальную компанию, которая выкинула цинковые гробы на мусорку

Вчера, 18:52
Фото: Интернет-издание «Фонарь»
Белгородцы обнаружили цинковые гробы с иконами и пакетами на улице Привольной.

По данным Telegram-канала Baza, жители Белгорода нашли на обычной мусорке цинковые гробы с иконами и пакетами. Белгородцы заметили их у гаражей на улице Привольная, куда ритуальная компания выкидывает гробы вместо правильной утилизации.

Выяснилось, что в цинковых гробах в город привозят погибших в ходе СВО белгородцев, затем родственники покупают деревянные гробы, а ритуальная компания вместо правильной утилизации выкидывает цинковые на мусорку.

Мэр города Антон Иванов прокомментировал ситуацию и сообщил, что полиция Белгорода уже несколько дней ищет виновных. Жалобу в полицию написал один из обеспокоенных жителей.

Уже несколько дней следователи ищут этих людей. Обязательно встречусь с ними, когда их найдут. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону. Но в первую очередь эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами.
Антон Иванов, мэр Белгорода

Отметим, что первые сообщения от белгородцев о найденных цинковых гробах начали появляться 28 октября.

Фото: t.me/oldlentach
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