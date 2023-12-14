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Александр Краснов

Гидрогеолог СГОКа стал лауреатом премии имени первого министра геологии И. И. Малышева

14 декабря 2023, 11:58
Фото: Пресс-служба СГОК
Александр Краснов
Гидрогеолог рудоуправления Стойленского ГОКа Александр Краснов стал лауреатом премии имени первого министра геологии Ильи Малышева, которую Старооскольский филиал Российского государственного геологоразведочного университета присуждает одаренным студентам, молодым ученым и выдающимся выпускникам.

Александру Краснову за высокие показатели в профессиональной деятельности, активное участие в жизни СОФ МГРИ и достижения в подготовке специалистов горно-геологической отрасли присудили победу в номинации «Профессионал».

Александр окончил Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе. На Стойленский ГОК пришел горнорабочим на геологических работах в 2008 году, в 2015 году переведен гидрогеологом рудоуправления, где работает и сейчас. Одна из основных его задач — обеспечение эффективной работы водосбросных скважин, чтобы подземная вода и поверхностный сток в период паводка и осеннего выпадения дождей не повлияли на качество и безопасность горных работ.

Александр Краснов также является куратором палеонтологического музея Стойленского ГОКа: проводит ознакомительные экскурсии в музей комбината и карьер для гостей, студентов, школьников.

Александр участвует в профориентационных встречах со студентами СОФ МГРИ, делится знаниями и производственным опытом. Является членом экзаменационных и государственных экзаменационных комиссий по программам среднего профессионального образования.

Премия имени И. И. Малышева учреждена в 2019 году по инициативе коллектива СОФ МГРИ. Ее цель — поощрить представителей талантливой студенческой молодежи, преподавательского состава института, а с 2023 года и действующих сотрудников предприятий горно-геологической отрасли (в том числе выпускников МГРИ), показавших высокие результаты в профессиональной, научной и общественной деятельности в категориях: «Студенты», «Наука и инновации», «Профессионалы».

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