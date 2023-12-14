Гидрогеолог СГОКа стал лауреатом премии имени первого министра геологии И. И. Малышева

Александр окончил Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе. На Стойленский ГОК пришел горнорабочим на геологических работах в 2008 году, в 2015 году переведен гидрогеологом рудоуправления, где работает и сейчас. Одна из основных его задач — обеспечение эффективной работы водосбросных скважин, чтобы подземная вода и поверхностный сток в период паводка и осеннего выпадения дождей не повлияли на качество и безопасность горных работ.