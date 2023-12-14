Гидрогеолог СГОКа стал лауреатом премии имени первого министра геологии И. И. Малышева

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Александру Краснову за высокие показатели в профессиональной деятельности, активное участие в жизни СОФ МГРИ и достижения в подготовке специалистов горно-геологической отрасли присудили победу в номинации «Профессионал».
Александр окончил Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе. На Стойленский ГОК пришел горнорабочим на геологических работах в 2008 году, в 2015 году переведен гидрогеологом рудоуправления, где работает и сейчас. Одна из основных его задач — обеспечение эффективной работы водосбросных скважин, чтобы подземная вода и поверхностный сток в период паводка и осеннего выпадения дождей не повлияли на качество и безопасность горных работ.
Александр Краснов также является куратором палеонтологического музея Стойленского ГОКа: проводит ознакомительные экскурсии в музей комбината и карьер для гостей, студентов, школьников.
Александр участвует в профориентационных встречах со студентами СОФ МГРИ, делится знаниями и производственным опытом. Является членом экзаменационных и государственных экзаменационных комиссий по программам среднего профессионального образования.
Премия имени И. И. Малышева учреждена в 2019 году по инициативе коллектива СОФ МГРИ. Ее цель — поощрить представителей талантливой студенческой молодежи, преподавательского состава института, а с 2023 года и действующих сотрудников предприятий горно-геологической отрасли (в том числе выпускников МГРИ), показавших высокие результаты в профессиональной, научной и общественной деятельности в категориях: «Студенты», «Наука и инновации», «Профессионалы».