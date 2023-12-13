Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В СОФ МГРИ при поддержке СГОКа появилось новое интерактивное пространство

В СОФ МГРИ при поддержке СГОКа появилось новое интерактивное пространство

13 декабря 2023, 12:38
Фото: Пресс-служба СГОК
В Старом Осколе на базе Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ) открыта новая экспозиция музея-галерея истории Курской магнитной аномалии.

Проект стал победителем грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) и благотворительного фонда «Милосердие».

Интерактивное пространство, созданное для развития образовательной деятельности института и подготовки специалистов горнодобывающей отрасли, предлагает посетителям уникальную возможность погрузиться в мир геологии. Первая часть экспозиции посвящена строению Земли: здесь можно проследить эволюцию планеты. На другом стенде наглядно отражены периоды развития Земли и появления на ней полезных ископаемых. Центральная часть экспозиции — интерактивная карта полезных ископаемых России, на которой представлены 12 типов уникальных месторождений. Узнать подробнее о них, а также о самих полезных ископаемых можно на специальном планшете.

Видеосюжет об открытии новой экспозиции музея КМА можно посмотреть по ссылке.

В рамках грантовой программы «Стальное дерево» в СОФ МГРИ уже реализовано шесть инициатив студентов и сотрудников института. Сегодня в институте успешно действуют такие уникальные проекты — лаборатория по изучению флуоресценции минералов, лаборатория «ГеоLab», студенческая лаборатория социологических исследований, наглядный макет карьера Стойленского ГОКа и музей-галерея КМА.

В СОФ МГРИ проходят экскурсии для обучающихся, гостей вуза и учеников школ округа. Ежегодно около пяти тысяч школьников знакомятся здесь с горно-геологическими профессиями.

Фото: Пресс-служба СГОК
Читайте также:
Волонтёры Стойленского ГОКа высадили молодые деревья на улицах Старого Оскола«Стальное дерево» поддерживает активный образ жизни людей старшего поколенияСтойленский ГОК организовал для сотрудников «ВелоДень»
#Белгородская область#Стойленский ГОК#Сгок#Новости Белгорода#Нлмк#Белгород#Екатерина Никулина#СОФ МГРИ#Благотворительный фонд Милосердие#Интерактивное пространство
Подпишитесь
Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине
Сегодня, 12:16
Второе громкое увольнение за день: Щедрина уходит с поста заместителя Гладкова
Сегодня, 09:19
В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей
Сегодня, 12:00
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: электромобиль эффективнее
11 декабря, 12:00
В День Конституции РФ Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга
Сегодня, 11:15
Это слухи: бывший заммэра Белгорода не будет работать в Старом Осколе
Сегодня, 10:34