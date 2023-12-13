В СОФ МГРИ при поддержке СГОКа появилось новое интерактивное пространство

Интерактивное пространство, созданное для развития образовательной деятельности института и подготовки специалистов горнодобывающей отрасли, предлагает посетителям уникальную возможность погрузиться в мир геологии. Первая часть экспозиции посвящена строению Земли: здесь можно проследить эволюцию планеты. На другом стенде наглядно отражены периоды развития Земли и появления на ней полезных ископаемых. Центральная часть экспозиции — интерактивная карта полезных ископаемых России, на которой представлены 12 типов уникальных месторождений. Узнать подробнее о них, а также о самих полезных ископаемых можно на специальном планшете.