В СОФ МГРИ при поддержке СГОКа появилось новое интерактивное пространство

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Проект стал победителем грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) и благотворительного фонда «Милосердие».
Интерактивное пространство, созданное для развития образовательной деятельности института и подготовки специалистов горнодобывающей отрасли, предлагает посетителям уникальную возможность погрузиться в мир геологии. Первая часть экспозиции посвящена строению Земли: здесь можно проследить эволюцию планеты. На другом стенде наглядно отражены периоды развития Земли и появления на ней полезных ископаемых. Центральная часть экспозиции — интерактивная карта полезных ископаемых России, на которой представлены 12 типов уникальных месторождений. Узнать подробнее о них, а также о самих полезных ископаемых можно на специальном планшете.
Видеосюжет об открытии новой экспозиции музея КМА можно посмотреть по ссылке.
В рамках грантовой программы «Стальное дерево» в СОФ МГРИ уже реализовано шесть инициатив студентов и сотрудников института. Сегодня в институте успешно действуют такие уникальные проекты — лаборатория по изучению флуоресценции минералов, лаборатория «ГеоLab», студенческая лаборатория социологических исследований, наглядный макет карьера Стойленского ГОКа и музей-галерея КМА.
В СОФ МГРИ проходят экскурсии для обучающихся, гостей вуза и учеников школ округа. Ежегодно около пяти тысяч школьников знакомятся здесь с горно-геологическими профессиями.