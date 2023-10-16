Стойленский ГОК организовал для сотрудников «ВелоДень»

В этом году для стойленцев запланированы соревнования по двенадцати видам спорта. Спортивный сезон продолжат соревнования по бадминтону, стритболу и армрестлингу. В течение всего года для работников предприятия проходят бесплатные тренировки по северной ходьбе, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу.