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Стойленский ГОК организовал для сотрудников «ВелоДень»

Стойленский ГОК организовал для сотрудников «ВелоДень»

16 октября 2023, 13:41
Фото: Стойленский ГОК
Сотрудники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) приняли участие в спортивно-развлекательном мероприятии «ВелоДень». На велосипедах они преодолели семикилометровую дистанцию в районе Атаманского леса.

Лучший результат среди мужчин — 17 минут 2 секунды — продемонстрировал начальник управления развития производства дробильно-обогатительного передела и фабрики окомкования Владимир Семёнов. Второе место с одинаковым результатом в 17 минут 41 секунду разделили главный специалист дирекции по инвестиционным проектам Алексей Никулин и специалист цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Михаил Рыженков. На третьем месте с результатом 19 минут 41 секунда –инженер-технолог цеха железнодорожного транспорта Михаил Золотухин.

Единственной женщине-участнице — лаборанту химического анализа лаборатории по охране окружающей среды Диане Николовой удалось справиться с дистанцией в 3,5 км за 14 минут 23 секунды.

Победителей кросс-кантри наградили медалями и подарочными сертификатами.

В этом году для стойленцев запланированы соревнования по двенадцати видам спорта. Спортивный сезон продолжат соревнования по бадминтону, стритболу и армрестлингу. В течение всего года для работников предприятия проходят бесплатные тренировки по северной ходьбе, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу.

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