Стойленский ГОК организовал для сотрудников «ВелоДень»

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Лучший результат среди мужчин — 17 минут 2 секунды — продемонстрировал начальник управления развития производства дробильно-обогатительного передела и фабрики окомкования Владимир Семёнов. Второе место с одинаковым результатом в 17 минут 41 секунду разделили главный специалист дирекции по инвестиционным проектам Алексей Никулин и специалист цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Михаил Рыженков. На третьем месте с результатом 19 минут 41 секунда –инженер-технолог цеха железнодорожного транспорта Михаил Золотухин.
Единственной женщине-участнице — лаборанту химического анализа лаборатории по охране окружающей среды Диане Николовой удалось справиться с дистанцией в 3,5 км за 14 минут 23 секунды.
Победителей кросс-кантри наградили медалями и подарочными сертификатами.
В этом году для стойленцев запланированы соревнования по двенадцати видам спорта. Спортивный сезон продолжат соревнования по бадминтону, стритболу и армрестлингу. В течение всего года для работников предприятия проходят бесплатные тренировки по северной ходьбе, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу.