Волонтёры Стойленского ГОКа высадили молодые деревья на улицах Старого Оскола

Около 50 саженцев липы, рябины, алычи, вишни, яблони и других деревьев высадили волонтеры Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) на улицах Старого Оскола и в селах Сорокино и Нижнее Чуфичево Старооскольского городского округа.

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