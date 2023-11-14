Волонтёры Стойленского ГОКа высадили молодые деревья на улицах Старого Оскола

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Молоденькие саженцы весной будут радовать жителей проспекта Комсомольский и микрорайона Парковый, а также юных и взрослых посетителей детской площадки села Сорокино и прихожан храма в селе Нижнее Чуфичево.
— Хочу поблагодарить благотворительный фонд «Милосердие» за помощь в приобретении саженцев для посадок. Огромная благодарность волонтерам СГОКа, которые всегда готовы прийти на помощь, откликаются на любые социальные инициативы. Конечно, нам очень помогли жители микрорайонов. Благодаря их инициативе и отзывчивости у нас всё получилось. Весной обязательно продолжим озеленять наш город и округ, — комментирует Илья Коноваленко, координатор волонтерского движения Стойленского ГОКа.
Помогли с посадками работники Управляющих компаний — предоставили инвентарь, определили места для саженцев.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.