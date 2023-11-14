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Волонтёры

Волонтёры Стойленского ГОКа высадили молодые деревья на улицах Старого Оскола

14 ноября 2023, 09:18
Фото: АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
Волонтёры
Около 50 саженцев липы, рябины, алычи, вишни, яблони и других деревьев высадили волонтеры Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) на улицах Старого Оскола и в селах Сорокино и Нижнее Чуфичево Старооскольского городского округа.

Акцию помог организовать благотворительный фонд «Милосердие» — социальный партнер НЛМК.

Молоденькие саженцы весной будут радовать жителей проспекта Комсомольский и микрорайона Парковый, а также юных и взрослых посетителей детской площадки села Сорокино и прихожан храма в селе Нижнее Чуфичево.

— Хочу поблагодарить благотворительный фонд «Милосердие» за помощь в приобретении саженцев для посадок. Огромная благодарность волонтерам СГОКа, которые всегда готовы прийти на помощь, откликаются на любые социальные инициативы. Конечно, нам очень помогли жители микрорайонов. Благодаря их инициативе и отзывчивости у нас всё получилось. Весной обязательно продолжим озеленять наш город и округ, — комментирует Илья Коноваленко, координатор волонтерского движения Стойленского ГОКа.

Помогли с посадками работники Управляющих компаний — предоставили инвентарь, определили места для саженцев.

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

ВолонтёрыВолонтёры
ВолонтёрыВолонтёры
Волонтёры
Фото: АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
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