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Posted 25 октября, 10:01

Published 25 октября, 10:01

Modified 25 октября, 10:03

Updated 25 октября, 10:03

«Стальное дерево» поддерживает активный образ жизни людей старшего поколения

«Стальное дерево» поддерживает активный образ жизни людей старшего поколения

25 октября 2023, 10:01
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
В Старом Осколе реализовали проект «Творческое долголетие», который направлен на поддержку активности пожилых людей.

Инициатива сотрудников комплексного центра социального обслуживания населения победила в грантовом конкурсе «Стальное дерево» от фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа.

Благодаря поддержке фонда у участников клубов по интересам, которые действуют на базе центра, появились новые возможности для творческой самореализации.

Например, на средства гранта приобрели переносную акустическую систему и микрофонные стойки, что дало возможность выступать на открытых площадках и выезжать с концертами членам театрального, танцевального клубов, а также клуба хорового пения.

Также приобрели специальные столы для рисования песком, которые участники центра уже опробовали на групповых занятиях «Песочная фантазия». Оборудование имеет несколько вариантов подсветки, работает от электричества, в комплекте есть пульт, чтобы переключать цвета. Рисование песком помогает людям пожилого возраста развивать воображение, память, мелкую моторику.

Кроме того, благодаря гранту программы «Стальное дерево» для художников «серебряного возраста» приобрели краски и гуашь, маркеры для скетчинга, папки для акварели, бумагу для рисования, рамы и стеллажи для выставочного пространства. Авторы проекта уже провели более тридцати мастер-классов по рисованию и рукоделию, организовали выставки декоративно-прикладного творчества участников.

Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» регулярно поддерживают инициативы по вовлечению людей старшего поколения в активную жизнь. В 2021 году был реализован проект «Серебряной тропой», в рамках которого провели пешие, водные и лыжные туристические походы для людей пожилого возраста. В прошлом году для них организовали тренировки на комплексе скалодромов, а для пенсионеров Стойленского ГОКа провели соревнование по скоростному подъему на скалодроме.

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#Белгородская область#Стойленский ГОК#Новости Белгорода#Пожилые люди#Екатерина Никулина#Активный образ жизни#Творческое долголетие
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