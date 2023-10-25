«Стальное дерево» поддерживает активный образ жизни людей старшего поколения

Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» регулярно поддерживают инициативы по вовлечению людей старшего поколения в активную жизнь. В 2021 году был реализован проект «Серебряной тропой», в рамках которого провели пешие, водные и лыжные туристические походы для людей пожилого возраста. В прошлом году для них организовали тренировки на комплексе скалодромов, а для пенсионеров Стойленского ГОКа провели соревнование по скоростному подъему на скалодроме.