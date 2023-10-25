«Стальное дерево» поддерживает активный образ жизни людей старшего поколения

Posted 25 октября, 10:01
Published 25 октября, 10:01
Modified 25 октября, 10:03
Updated 25 октября, 10:03
Инициатива сотрудников комплексного центра социального обслуживания населения победила в грантовом конкурсе «Стальное дерево» от фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа.
Благодаря поддержке фонда у участников клубов по интересам, которые действуют на базе центра, появились новые возможности для творческой самореализации.
Например, на средства гранта приобрели переносную акустическую систему и микрофонные стойки, что дало возможность выступать на открытых площадках и выезжать с концертами членам театрального, танцевального клубов, а также клуба хорового пения.
Также приобрели специальные столы для рисования песком, которые участники центра уже опробовали на групповых занятиях «Песочная фантазия». Оборудование имеет несколько вариантов подсветки, работает от электричества, в комплекте есть пульт, чтобы переключать цвета. Рисование песком помогает людям пожилого возраста развивать воображение, память, мелкую моторику.
Кроме того, благодаря гранту программы «Стальное дерево» для художников «серебряного возраста» приобрели краски и гуашь, маркеры для скетчинга, папки для акварели, бумагу для рисования, рамы и стеллажи для выставочного пространства. Авторы проекта уже провели более тридцати мастер-классов по рисованию и рукоделию, организовали выставки декоративно-прикладного творчества участников.
Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» регулярно поддерживают инициативы по вовлечению людей старшего поколения в активную жизнь. В 2021 году был реализован проект «Серебряной тропой», в рамках которого провели пешие, водные и лыжные туристические походы для людей пожилого возраста. В прошлом году для них организовали тренировки на комплексе скалодромов, а для пенсионеров Стойленского ГОКа провели соревнование по скоростному подъему на скалодроме.