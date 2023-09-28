Более 100 старооскольцев поучаствовали в волонтёрском фестивале СГОКа

«Спасибо стойленским волонтерам за прекрасный фестиваль. Человеку, вышедшему на заслуженный отдых, очень важно сохранять связи с обществом, продолжать самореализовываться, чувствовать себя активными, а главное — нужными. Мы сегодня не только смогли пообщаться с бывшими коллегами, встретиться с работниками СГОКа, но и узнали много нового и полезного», — прокомментировала председатель Совета ветеранов СГОКа Ольга Киреева.