Более 100 старооскольцев поучаствовали в волонтёрском фестивале СГОКа

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Площадкой семейного волонтерского фестиваля в Старом Осколе стал парк Казацкий лог. Здесь развернулось сразу несколько интерактивных зон. Почетные гости мероприятия — пенсионеры Стойленского ГОКа. Для них провели обучающие тренировки по северной ходьбе и дыхательной гимнастике, соревнования по шашкам и шахматам.
«Спасибо стойленским волонтерам за прекрасный фестиваль. Человеку, вышедшему на заслуженный отдых, очень важно сохранять связи с обществом, продолжать самореализовываться, чувствовать себя активными, а главное — нужными. Мы сегодня не только смогли пообщаться с бывшими коллегами, встретиться с работниками СГОКа, но и узнали много нового и полезного», — прокомментировала председатель Совета ветеранов СГОКа Ольга Киреева.
Активности по душе на фестивале «На крыльях добра» нашли не только взрослые, но и дети. Они с удовольствием участвовали в тренировках по спортивно-историческому фехтованию, которые провел клуб «Казарла» — победитель грантовой программы «Стальное дерево».
Гости праздника посетили творческие мастер-классы: учились секретам изготовления тряпичной куклы и рисованию. Самые активные старооскольцы получили грамоты и сладкие призы.