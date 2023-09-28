Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Более 100 старооскольцев поучаствовали в волонтёрском фестивале СГОКа

Более 100 старооскольцев поучаствовали в волонтёрском фестивале СГОКа

28 сентября 2023, 14:46
Фото: Стойленский ГОК
Волонтёры Стойленского ГОКа провели фестиваль «На крыльях добра» в рамках благотворительного Марафона добрых дел, который ежегодно проходит в Группе НЛМК. В этом году ключевая тема марафона — социальная помощь пожилым людям и ветеранам компании.
Сюжет
Дети

Площадкой семейного волонтерского фестиваля в Старом Осколе стал парк Казацкий лог. Здесь развернулось сразу несколько интерактивных зон. Почетные гости мероприятия — пенсионеры Стойленского ГОКа. Для них провели обучающие тренировки по северной ходьбе и дыхательной гимнастике, соревнования по шашкам и шахматам.

«Спасибо стойленским волонтерам за прекрасный фестиваль. Человеку, вышедшему на заслуженный отдых, очень важно сохранять связи с обществом, продолжать самореализовываться, чувствовать себя активными, а главное — нужными. Мы сегодня не только смогли пообщаться с бывшими коллегами, встретиться с работниками СГОКа, но и узнали много нового и полезного», — прокомментировала председатель Совета ветеранов СГОКа Ольга Киреева.

Фото: Стойленский ГОК

Активности по душе на фестивале «На крыльях добра» нашли не только взрослые, но и дети. Они с удовольствием участвовали в тренировках по спортивно-историческому фехтованию, которые провел клуб «Казарла» — победитель грантовой программы «Стальное дерево».

Гости праздника посетили творческие мастер-классы: учились секретам изготовления тряпичной куклы и рисованию. Самые активные старооскольцы получили грамоты и сладкие призы.

На Стойленском ГОКе выбрали лучшего токаря
Узнать подробнее
Читайте также:
Стойленский ГОК расширяет парк учебного оборудованияСтойленский ГОК организовал для сотрудников сплав по реке Оскол17 сотрудников Стойленского ГОКа наградили ко Дню шахтёра
#Белгородская область#Фестиваль#Стойленский ГОК#Дети#Социальная помощь#Пожилые люди#Волонтёры#Белгород#Кристина Семенчук#Старооскольцы#Северная ходьба#Активности
Подпишитесь
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: что известно о последствиях
Сегодня, 15:28
Сложности с кровью и нервами: чем чаще болели белгородцы в 2022-м
Сегодня, 14:29
Спецпроект. Кто следующий? В Белгородской области выросло число коррупционных преступлений
Сегодня, 13:10
Румынское гражданство: что скрывал задержанный директор белгородской компании
Сегодня, 12:03
Митрополит Иоанн предложил черпать трудовые ресурсы из исправительных учреждений
Сегодня, 14:40
Космический «поезд» Илона Маска вновь пройдёт над Белгородской областью: когда ждать
Сегодня, 12:33