Роспотребнадзор огласил итоги исследований: как дышалось белгородцам в 2022 году?

Сообщается, что в Белгородской области проводятся постоянные измерения качества атмосферного воздуха. Эти исследования проводит Белгородский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, который является филиалом «Центрально-черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Измерения проходят на 8 стационарных постах, расположенных не только в Белгороде, но и в Старом Осколе и Губкине. Контроль за загрязнением атмосферы осуществляется Белгородской лабораторией по мониторингу загрязнения атмосферы и Старооскольской комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды. В Белгороде отбор проб производится на четырёх постах, в Старом Осколе — на трёх, а в Губкине — на одном.