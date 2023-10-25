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Posted 25 октября, 07:11

Published 25 октября, 07:11

Modified 25 октября, 07:11

Updated 25 октября, 07:11

Анализ проб воздуха в Белгороде за 2022 год: результаты и выводы

Роспотребнадзор огласил итоги исследований: как дышалось белгородцам в 2022 году?

25 октября 2023, 07:11
Фото: 1MI
Анализ проб воздуха в Белгороде за 2022 год: результаты и выводы

Белгородцам рассказали о качестве воздуха в Белгородской области

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области опубликовало доклад о состоянии здоровья жителей. Он основан на анализе данных социально-гигиенического мониторинга. Исследования показали, что с 2021 года доля проб с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе увеличилась.

Сообщается, что в Белгородской области проводятся постоянные измерения качества атмосферного воздуха. Эти исследования проводит Белгородский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, который является филиалом «Центрально-черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Измерения проходят на 8 стационарных постах, расположенных не только в Белгороде, но и в Старом Осколе и Губкине. Контроль за загрязнением атмосферы осуществляется Белгородской лабораторией по мониторингу загрязнения атмосферы и Старооскольской комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды. В Белгороде отбор проб производится на четырёх постах, в Старом Осколе — на трёх, а в Губкине — на одном.

В Белгороде за 2022 год отобрано и проанализировано:

  • 3576 проб на содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота;
  • 2682 пробы для проверки содержания диоксида серы;
  • 2686 проб на фенол;
  • 895 проб на оксид азота;
  • 3348 проб на формальдегид.

Превышения имеются в 31 пробе по содержанию взвешенных веществ и в 35 пробах на оксид углерода (от 1,1 до 2,0 предельно допустимых значений).

В Старом Осколе зафиксировано три случая, когда содержание взвешенных веществ превышало максимально допустимые концентрации в пределах от 1,1 до 2,0 ПДК. Здесь исследовали 2682 пробы по взвешенным веществам, диоксиду серы, диоксиду азота, оксиду углерода и формальдегиду, а также 894 пробы на содержание оксида азота.

Что касается Губкина, то в ходе исследования выявили только один подобный образец. Всего отобрали и проанализировали 894 пробы на содержание взвешенных веществ и 298 проб на содержание диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода.

Городские поселения

Согласно анализа Центра гигиены и эпидемиологии, в 2022 году доля проб с превышением ПДК загрязняющих веществ в воздухе городских поселений увеличилась по сравнению с прошлым годом. В целом этот показатель вырос с 0,29% до 0,39%. Также наблюдается увеличение общего количества проб с превышениями ПДК.

Это связано с приростом содержания в воздухе следующих показателей:

  • оксида углерода (угарного газа) — с 0% в 2021 году до 2,27% в 2022 году;
  • диоксида азота — с 0% до 1,3%;
  • оксида азота — с 0% до 4,72%.

Также управление Роспотребнадзора по Белгородской области отметило, что по итогам прошлого года наблюдалось и снижение показателей проб, превышающих допустимые пределы. Так, до нуля процентов опустился показатель по числу положительных проб на содержание в воздухе диоксида серы (с 2,02% в 2021 году) и дигидросульфида (с 3,8% в 2021 году).

Сельские поселения

Результаты исследования качества воздуха, предоставленные Центром, показывают, что в 2022 году количество проб с превышением ПДК также увеличилось и для сельских поселений. Общее значение составило 0,79%, а в предыдущем году оно составило 0,4%. Также в докладе указано, что доля проб с превышениями для взвешенных веществ и аммиака снизилась до нуля с 1,67% и с 0,5% соответственно.

Однако число проб с превышением показателей по ПДК в воздухе сельских поселений увеличилось, несмотря на сокращение общего количества проб в 2022 году по сравнению с 2020 годом на 2182 пробы. В качестве источников данного загрязнения управление Роспотребнадзора по Белгородской области указало сельскохозяйственные предприятия, объекты промышленного птицеводства и животноводства.

Дополнительно в 2022 году Центр зарегистрировал несколько случаев превышения предельно допустимых концентраций в точке между жилой застройкой и границей сливной станции (КНС) по метану, а также на границе СЗЗ по толуолу при выбросах с предприятий.

Но за рассматриваемый период с 2020 по 2022 годы не было обнаружено превышений предельно допустимых среднесуточных концентраций (ПДКсс) по приоритетным веществам на стационарных постах Росгидромета. Также не было выявлено превышений ПДКсс от 1,1 до 2 раз в 2020 и 2022 годах.

Основные источники загрязнения атмосферы Белгородской области

В докладе управление Роспотребнадзора даёт информацию и о главных источниках загрязнения воздуха в области. Такими являются предприятия, занимающиеся добычей железной руды, производством металлургической и строительной продукции. В последние годы, согласно документации, также возросла роль автомобильного транспорта и «неорганизованных источников и процессов с выделением дурно пахнущих веществ». Примерами таких процессов являются использование фильтров, хранение навоза, а также использование того же навоза и помёта в качестве удобрений для почвы.

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Управление Роспотребнадзора в своём докладе рассказало, что с целью уменьшения негативного воздействия предприятий и других объектов на жизненные условия проводилась работа по разработке и установке зон санитарной охраны (ЗСО). За рассматриваемый период количество объектов, имеющих проекты ЗСО, увеличилось с 4,5 тысяч практически до 5 тысяч.

В 2022 году Управление рассмотрело 129 обращений по вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Это на 92 обращения меньше, чем годом ранее (в 2021 году — 221 обращение).

Сокращение количества жалоб на качество атмосферного воздуха в 2022 году можно объяснить несколькими факторами, говорится в отчёте. Одним из них является прекращение работы асфальтосмесительной установки «БелГорСтрой» в Майском Белгородского района. Также проводились воздухоохранные мероприятия на предприятиях«Завод ТЕХНО» в Белгороде, Валуйском филиале АО «Приосколье» и т. п.

Ранее мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор о проверке воздуха из-за ЗАО «Белгородский цемент» и массовых жалоб белгородцев на белый налёт на машинах. В управлении Роспотребнадзора в свою очередь ранее тоже прокомментировали ситуацию.

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