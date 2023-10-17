Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Учитель

В мэрии Белгорода назвали имена лучших педагогов

17 октября 2023, 08:39
Фото: 1MI
Учитель

12 учителей победили в конкурсе «Педагогический Олимп»

Соответствующее распоряжение подписал мэр Валентин Демидов, отметили в городской администрации. Обладателями премии стали 12 жителей Белгорода. Учителя победили в двух номинациях премии «Педагогический Олимп».

В список лучших педагогов попали 12 жителей Белгорода. Они стали обладателями премии «Педагогический Олимп». Всего было несколько номинаций.

В «Пути к Олимпу» лучшими стали педагог Белгородского дворца детского творчества Ирина Римская и учитель истории и обществознания центра образования №6 Яна Чумакова.

В номинации «Педагогическое призвание» победили:

  • учитель русского языка и литературы школы №35 Елена Гудина;
  • тренер-преподаватель спортивной школы №4 Инна Иващенко;
  • учитель биологии центра образования №6 Юлия Колесникова;
  • учитель английского языка гимназии №22 Юлия Крицкая;
  • тренер-преподаватель спортивной школы «Турист» Александр Кудряшов;
  • тренер-преподаватель спортивной школы №2 Валентина Нерубенко;
  • учитель физической культуры школы №50 Константин Панфилов;
  • учитель физической культуры школы центра образования №1 Александр Сорокин.

Напомним, что в этом году двое белгородцев стали обладателями премии «Лучший преподаватель в области музыкального искусства — 2023». По 500 тыс. рублей вручат учителю детской школы искусств имени Г. А. Обрезанова из посёлка Пятницкое Волоконовского района Александру Повидышу и преподавателю детской музыкальной школы №2 Белгорода Юлии Становкиной.

Белгородские учителя получат премии за подготовку школьников к ЕГЭ
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области95,6% учителей в Белгородской области — женщиныБелгородец попал в число пяти лучших учителей России
#Премия#Учитель#Новости Белгорода#Педагог#Белгород#Педагогический олимп#Александра Склярова
Подпишитесь
Семьям погибших в Белгороде из-за событий, связанных с СВО, дадут деньги на похороны
Сегодня, 08:06
С декабря поезд из Белгорода в Москву будет в пути на два часа дольше
Сегодня, 13:32
Избивший белгородца гвоздодёром полицейский попал под уголовное дело
Сегодня, 07:18
«Посылки по три месяца лежат». Что происходит с сортировочным центром в Белгороде?
Сегодня, 13:03
В Белгороде предложили место для Аллеи памяти погибших в СВО
Сегодня, 12:07
Просил миллион, дали 10 тысяч: уволенный сторож вернулся на работу в детсад через суд
Сегодня, 07:04