В мэрии Белгорода назвали имена лучших педагогов

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
В список лучших педагогов попали 12 жителей Белгорода. Они стали обладателями премии «Педагогический Олимп». Всего было несколько номинаций.
В «Пути к Олимпу» лучшими стали педагог Белгородского дворца детского творчества Ирина Римская и учитель истории и обществознания центра образования №6 Яна Чумакова.
В номинации «Педагогическое призвание» победили:
Напомним, что в этом году двое белгородцев стали обладателями премии «Лучший преподаватель в области музыкального искусства — 2023». По 500 тыс. рублей вручат учителю детской школы искусств имени Г. А. Обрезанова из посёлка Пятницкое Волоконовского района Александру Повидышу и преподавателю детской музыкальной школы №2 Белгорода Юлии Становкиной.