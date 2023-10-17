В мэрии Белгорода назвали имена лучших педагогов

Напомним, что в этом году двое белгородцев стали обладателями премии «Лучший преподаватель в области музыкального искусства — 2023». По 500 тыс. рублей вручат учителю детской школы искусств имени Г. А. Обрезанова из посёлка Пятницкое Волоконовского района Александру Повидышу и преподавателю детской музыкальной школы №2 Белгорода Юлии Становкиной.