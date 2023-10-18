Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Валентин Демидов

Загадочная премия Демидова: горсовет Белгорода отказался называть точную сумму

18 октября 2023, 09:30
Фото: t.me/v_v_demidov
Валентин Демидов

В белгородском горсовете заявили, что сумма премии мэра охраняется законом

Этим летом депутаты горсовета решили премировать мэра Белгорода за исполнение бюджета в первом полугодии 2023 года. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, сколько денег получил Валентин Демидов, но это оказалось тайной, покрытой мраком.

Решение о премировании мэра Белгорода приняли на 63-й сессии горсовета в июле. Тогда председатель горсовета отметил, что выплату осуществят «в пределах средств, предусмотренных на эти цели». Но никто не раскрывает, сколько средств выделяют на премии чиновникам. Бел.Ру обратилось к горсовету с официальным запросом.

В своём письме мы попросили предоставить актуальный на текущую дату документ «Положение об оплате труда, социальных гарантиях и мерах поощрения муниципальных служащих городского округа „Город Белгород“» вместе с приложениями.

В горсовете нам ответили, что такой документ, согласно конституции РФ, должен быть обязательно где-то опубликован, а согласно уставу горокруга «Город Белгород», официальным опубликованием считается его первый текст в газете «Наш Белгород» №40 от 31 мая 2014 года. А изменения в этом документе, судя по ответу, должны быть также опубликованы на официальном сайте горсовета. Но там нет поиска, который бы помог найти документ быстро. В архиве выпусков газеты «Наш Белгород» есть выпуск от 31.05.2014, но и в нём нужного положения не оказалось.

Кроме того, в запросе журналисты Бел.Ру спросили, какой процент от оклада получил Валентин Демидов. На это нам ответили, что такие сведения составляют специально охраняемую законом тайну из-за того, что содержат персональные данные. Напомним, ранее такой же ответ получило от горсовета издание Go31.

Вот и получается, что премия была, но сколько именно выплатили мэру Белгорода — остаётся загадкой.

Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?
Узнать подробнее
Читайте также:
В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру ДемидовуПенсионеры, бизнесмены, безработные: кто хочет стать депутатом в БелгородеВ мэрии объяснили, почему в переходе Белгорода положили плитку цветов флага Украины
#Премия#Горсовет#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Екатерина Никулина#Валентин Демидов
Подпишитесь
«Они угробили мне ребёнка»: девочка после родов стала инвалидом — отец винит врачей
Сегодня, 09:02
Медицина не точная наука: белгородский суд второй раз рассмотрит дело гинеколола
Сегодня, 07:46
Активное противодействие ДРГ: как «Ахмат» защищает границы в Белгородской области
Сегодня, 08:51
Ненадлежащее исполнение обязанностей: в суде Белгорода ищут нового председателя
Сегодня, 07:34
ВСУ снова обстреливают белгородское приграничье: начали с Новой Таволжанки
Сегодня, 06:16