Загадочная премия Демидова: горсовет Белгорода отказался называть точную сумму

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Решение о премировании мэра Белгорода приняли на 63-й сессии горсовета в июле. Тогда председатель горсовета отметил, что выплату осуществят «в пределах средств, предусмотренных на эти цели». Но никто не раскрывает, сколько средств выделяют на премии чиновникам. Бел.Ру обратилось к горсовету с официальным запросом.
В своём письме мы попросили предоставить актуальный на текущую дату документ «Положение об оплате труда, социальных гарантиях и мерах поощрения муниципальных служащих городского округа „Город Белгород“» вместе с приложениями.
В горсовете нам ответили, что такой документ, согласно конституции РФ, должен быть обязательно где-то опубликован, а согласно уставу горокруга «Город Белгород», официальным опубликованием считается его первый текст в газете «Наш Белгород» №40 от 31 мая 2014 года. А изменения в этом документе, судя по ответу, должны быть также опубликованы на официальном сайте горсовета. Но там нет поиска, который бы помог найти документ быстро. В архиве выпусков газеты «Наш Белгород» есть выпуск от 31.05.2014, но и в нём нужного положения не оказалось.
Кроме того, в запросе журналисты Бел.Ру спросили, какой процент от оклада получил Валентин Демидов. На это нам ответили, что такие сведения составляют специально охраняемую законом тайну из-за того, что содержат персональные данные. Напомним, ранее такой же ответ получило от горсовета издание Go31.
Вот и получается, что премия была, но сколько именно выплатили мэру Белгорода — остаётся загадкой.