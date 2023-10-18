Загадочная премия Демидова: горсовет Белгорода отказался называть точную сумму

В горсовете нам ответили, что такой документ, согласно конституции РФ, должен быть обязательно где-то опубликован, а согласно уставу горокруга «Город Белгород», официальным опубликованием считается его первый текст в газете «Наш Белгород» №40 от 31 мая 2014 года. А изменения в этом документе, судя по ответу, должны быть также опубликованы на официальном сайте горсовета. Но там нет поиска, который бы помог найти документ быстро. В архиве выпусков газеты «Наш Белгород» есть выпуск от 31.05.2014, но и в нём нужного положения не оказалось.