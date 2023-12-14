Это возможно: при каких условиях белгородцы могут заключить брак всего за один день?

Напомним, что ранее Татьяна Слюсаренко рассказала о том, что на годовщину свадьбы белгородцы могут рассчитывать на поздравление в самом отделении ЗАГС, а также получить социальную выплату в честь юбилея. Как и что нужно сделать, читайте в нашем материале.