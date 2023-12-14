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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:32

Заключение брака

Это возможно: при каких условиях белгородцы могут заключить брак всего за один день?

14 декабря 2023, 08:30
Фото: 1MI
Заключение брака

Белгородцам рассказали, возможно ли заключить брак за один день

Недавно состоялась прямая трансляция, где начальник управления ЗАГС Белгородской области отвечала на вопросы жителей Белгорода. Как оказалось, некоторых белгородцев интересует возможность сокращения ожидания и самой процедуры бракосочетания до одного дня из-за участия будущего супруга в СВО.
Сюжет
Паспорт

Татьяна Слюсаренко объяснила, что при наличии подобного статуса и необходимости все браки регистрируются в срок одного дня. К тому же, если будущий супруг является гражданином РФ, то для регистрации брака понадобится только паспорт.

«Вы обратитесь в орган ЗАГС, предоставите документы, что он участвует в СВО, и ваш брак будет зарегистрирован».
Татьяна Слюсаренко, начальник управления ЗАГС Белгородской области

Напомним, что ранее Татьяна Слюсаренко рассказала о том, что на годовщину свадьбы белгородцы могут рассчитывать на поздравление в самом отделении ЗАГС, а также получить социальную выплату в честь юбилея. Как и что нужно сделать, читайте в нашем материале.

Белгородцев могут поздравить с годовщиной свадьбы в ЗАГСе и выдать денежную выплату
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#Город#Общество#Белгородская область#Юбилей#Паспорт#Загс#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Бракосочетание#СВО
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