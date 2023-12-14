Это возможно: при каких условиях белгородцы могут заключить брак всего за один день?

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Татьяна Слюсаренко объяснила, что при наличии подобного статуса и необходимости все браки регистрируются в срок одного дня. К тому же, если будущий супруг является гражданином РФ, то для регистрации брака понадобится только паспорт.
«Вы обратитесь в орган ЗАГС, предоставите документы, что он участвует в СВО, и ваш брак будет зарегистрирован».
Татьяна Слюсаренко, начальник управления ЗАГС Белгородской области
Напомним, что ранее Татьяна Слюсаренко рассказала о том, что на годовщину свадьбы белгородцы могут рассчитывать на поздравление в самом отделении ЗАГС, а также получить социальную выплату в честь юбилея. Как и что нужно сделать, читайте в нашем материале.