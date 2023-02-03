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Белгородский ЗАГС рассказал о рождаемости и браках во время войны

3 февраля 2023, 11:26
Фото: соцсети Татьяны Слюсаренко
Рубрика «Память о прошлом — дорога в будущее» приурочена к 80-летию освобождения Белгородской области. Данные сравнили с довоенным и послевоенным временем.

В белгородском отделении ЗАГСа в честь 80-летия освобождения территории Белгородской области появилась новая рубрика «Память о прошлом — дорога в будущее». Так белгородцам хотят рассказать историю их предков, которые застали не самые лёгкие годы в истории. В архиве сохранились данные военных лет. Это записи о рождении детей, усыновлении и заключении брака.

В 1940 году, за год до начала войны, в Белгородской области родился 22 941 ребёнок, 1442 пары поженились. В 1941 году рождаемость и количество свадеб уменьшились — родились 10 988 детей, заключили брак 1160 пар.

1942 год стал для жителей области оккупационным. В это время поженились всего 252 пары, родились 5726 белгородцев. За последующие годы войны, с 1943 по 1945, после освобождения территорий родились 49 374 ребёнка, зарегистрировали 7353 брака.

Послевоенные годы стали, несмотря на все сложности, наиболее счастливыми — это сказалось на количестве свадеб и рождении детей. Так, с 1946 по 1950 годы в Белгородской области появился на свет 348 151 ребёнок. Поженились 55 967 пар.

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Фото: соцсети Татьяны Слюсаренко
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#Общество#Белгородская область#Архив#Белгородский загс#Рождаемость#Брак#Ася Дугнист#Татьяна слюсаренко
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