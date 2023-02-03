Белгородский ЗАГС рассказал о рождаемости и браках во время войны

В белгородском отделении ЗАГСа в честь 80-летия освобождения территории Белгородской области появилась новая рубрика «Память о прошлом — дорога в будущее». Так белгородцам хотят рассказать историю их предков, которые застали не самые лёгкие годы в истории. В архиве сохранились данные военных лет. Это записи о рождении детей, усыновлении и заключении брака.