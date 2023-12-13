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Беспилотник

ВСУ с беспилотника атаковали коровник в Белгородской области

13 декабря 2023, 07:28
Фото: Midjourney
Беспилотник
Прилёты 12 декабря были в трёх районах. В результате одной из атак есть последствия. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

12 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотника и миномётными снарядами. Пострадавших среди мирных жителей нет, но совсем без разрушений не обошлось.

Пять взрывных устройств сбросили с беспилотника над Щетиновкой в Белгородском районе. Пострадал коровник: в нём повреждена кровля.

Семь миномётных снарядов выпустили по окраине Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Из миномёта также обстреляли Белянку, Первомайский, Марьино и Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. По населённым пунктам в общей сложности выпустили восемь снарядов.

Напомним, что рано утром 12 декабря под Белгородом сработала система ПВО. Воздушную цель сбили над Бессоновкой в Белгородском районе. В Минобороны РФ заявили, что ВСУ пытались атаковать регион «Точкой-У». Обошлось без последствий.

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