ВСУ с беспилотника атаковали коровник в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
12 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотника и миномётными снарядами. Пострадавших среди мирных жителей нет, но совсем без разрушений не обошлось.
Пять взрывных устройств сбросили с беспилотника над Щетиновкой в Белгородском районе. Пострадал коровник: в нём повреждена кровля.
Семь миномётных снарядов выпустили по окраине Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Из миномёта также обстреляли Белянку, Первомайский, Марьино и Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. По населённым пунктам в общей сложности выпустили восемь снарядов.
Напомним, что рано утром 12 декабря под Белгородом сработала система ПВО. Воздушную цель сбили над Бессоновкой в Белгородском районе. В Минобороны РФ заявили, что ВСУ пытались атаковать регион «Точкой-У». Обошлось без последствий.