ВСУ с беспилотника атаковали коровник в Белгородской области

Семь миномётных снарядов выпустили по окраине Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Из миномёта также обстреляли Белянку, Первомайский, Марьино и Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. По населённым пунктам в общей сложности выпустили восемь снарядов.