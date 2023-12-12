Белгородскую область атаковали ракетой «Точка-У»

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 06:11
Утро 12 декабря в Белгороде и Белгородском районе выдалось громким. Как оказалось, связано это было с работой системы ПВО.
Воздушную цель сбили над Бессоновкой в Белгородском районе. По информации Минобороны РФ, ВСУ запустили по региону тактическую ракету «Точка-У».
Информация о последствиях уточняется. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, что 10 декабря ВСУ ударили по региону более 30 раз. Среди прочего над Белгородской областью сбросили неустановленное взрывное устройство.