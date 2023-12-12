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Белгородскую область атаковали ракетой «Точка-У»

Белгородскую область атаковали ракетой «Точка-У»

12 декабря 2023, 04:48
Фото: Midjourney
Воздушную цель сбили над Бессоновкой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется. По данным Минобороны, ВСУ запустили тактическую ракету «Точка-У».
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Обстрел

Утро 12 декабря в Белгороде и Белгородском районе выдалось громким. Как оказалось, связано это было с работой системы ПВО.

Воздушную цель сбили над Бессоновкой в Белгородском районе. По информации Минобороны РФ, ВСУ запустили по региону тактическую ракету «Точка-У».

Информация о последствиях уточняется. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что 10 декабря ВСУ ударили по региону более 30 раз. Среди прочего над Белгородской областью сбросили неустановленное взрывное устройство.

Над Белгородской областью сбили три ракеты «Точка-У»
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