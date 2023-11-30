Бомба упала, ступеньками добьём: пострадавшие белгородцы жалуются на плохой капремонт

За комментарием журналист Бел.Ру обратился в РЭУ №9, курирующее дом на Шаландина. На том конце провода корреспонденту сообщили, что «дом ещё не принят», так как его РЭУ подрядчики ещё не сдали. На вопрос, как будет проходить приёмка, ответили, что «конечно, с комиссией». С самой ситуацией, судя по всему, в управляющей компании не знакомы: попросили назвать адрес подъезда и добавили, что о «неудобном крыльце» они не слышали.