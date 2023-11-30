Бомба упала, ступеньками добьём: пострадавшие белгородцы жалуются на плохой капремонт

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
На странице губернатора Вячеслава Гладкова оставила ряд сообщений белгородка Ирина Городова. Женщина уверяет, что капремонт дома «в непонятной стадии»: например, появилась неудобная ступень на входе, из-за которой первый этаж подъезда постоянно затапливает. Кроме того, Городова поделилась фотографиями отремонтированных труб, которые протекают уже сейчас.
Снег, дождь — лужа внутри подъезда. От капремонта только название! Дверь поменяли, снаружи покрасили, а внутри всё с 1983 года оставили! Ступень нагородили, которой вообще не должно быть по всем законам строительства и ремонта!
Ирина Городова
Врио исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Инна Кочетова в комментариях сообщила Ирине, что «ремонт проходит по всем нормам», а степень его готовности на 24 ноября — 92%. Кроме того, Кочетова ответила, что работы внутри подъезда не входят в рамки капремонта.
Ирина Городова сочла этот и схожие ответы смешными: по её мнению, «к половине из работ уже огромная претензия», а проблемы внутри дома начались после капремонта снаружи.
Мы снаружи навертели, настроили, а теперь нервы. РЭУ, делайте! Это не наше! Просим порог убрать: его по нормам не должно быть, а у нас же ступень в 20 сантиметров. Это, оказывается, норма —войти в дверь и сразу со ступеньки упасть. Бомба на голову упала, да и фиг с ней, пережили. Давайте лучше ступеньками народ добьём!
Ирина Городова
Также женщина утверждает, что из-за ремонта ливнёвки та тоже стала протекать, а парапет на крыше вот-вот сорвёт ветром: «40 лет дом простоял — и бед не знали, а капремонт начали — и оказывается, что дом как сито».
К слову, на жалобу о ступеньке уже отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. 21 ноября в своём Telegram-канале он сообщил, что встретился с жителями дома, пострадавшего после «апрельского происшествия». Напомним, что в ночь на 21 апреля в Белгороде упали бомбы ФАБ-500.
Они обратились с замечаниями по поводу работы строителей. После реконструкции входной группы при входе в подъезд образовалась ступенька. Нормативам не противоречит, но людям неудобно. Договорились с подрядчиком — поднимет уровень напольного покрытия в тамбурах. Вопрос решим.
Валентин Демидов
Демидов также сообщил, что жителям дома на Шаландина, 15 предложили заменить балконные рамы и окна в квартирах. Мэр заверил, что весь объём работ для 100 семей завершат «как и планировали, до 15 ноября». На запись уже отреагировала Ирина:
Согласно строительным нормам? Может, стоит задуматься о смене строительных норм? Дождь, снег, в подъезде лужа — это норма?
Что касается балконных рам, то они, по словам женщины на 24 ноября, так и не были установлены.
За комментарием журналист Бел.Ру обратился в РЭУ №9, курирующее дом на Шаландина. На том конце провода корреспонденту сообщили, что «дом ещё не принят», так как его РЭУ подрядчики ещё не сдали. На вопрос, как будет проходить приёмка, ответили, что «конечно, с комиссией». С самой ситуацией, судя по всему, в управляющей компании не знакомы: попросили назвать адрес подъезда и добавили, что о «неудобном крыльце» они не слышали.
Такую мелочь писать, боже мой. Люди уже вообще совести не имеют никакой!
— ответили в РЭУ
В РЭУ попросили набрать позже, после того, как они проведут разговор по теме с инженером. Редакция также направит запрос в мэрию с целью узнать подробности: мы продолжим следить за ситуацией.
О том, что дом на Шаландина скоро сдают, стало известно ещё в конце сентября. Тогда мэр Демидов написал в своём Telegram-канале, что капитальный ремонт практически завершился. В первую очередь восстановили пять наиболее пострадавших квартир, также строители утеплили и облицевали фасад, отремонтировали инженерные сети и кровлю. Демидов тогда отметил, что весь объём работ завершат до 15 ноября, но, судя по ответу РЭУ, дом так и не был сдан.