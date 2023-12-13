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Аналитика Yota: Среди белгородцев пользователей нейросетей стало в 3,5 раза больше

Аналитика Yota: Среди белгородцев пользователей нейросетей стало в 3,5 раза больше

13 декабря 2023, 11:48
Фото: Пресс-служба МегаФона
Наибольший рост интереса к сервисам по работе с искусственным интеллектом зарегистрирован в категории от 46 до 55 лет — среди них аудитория выросла в 4 раза. Среднее время, проведенное в нейросетях, выросло в Белгороде в 2,5 раза.

Трафик на сервисы по работе с ИИ вырос на 40%. Активнее всего белгородцы качали сгенерированные картинки, тексты и музыку в мае — в этом месяце трафик на соответствующие сайты вырос по сравнению с прошлым годом в 5 раз. Если россияне тратят почти час в месяц (59 минут) на работу с ИИ-сайтами, то в Белгороде этот показатель составляет около 75 минут.

В России резко возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе big data за 2022 и 2023 годы.

Аналитики исследовали доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать иллюстрации, текст или музыку*. Самым популярным оказался проект «Шедеврум», запущенный в апреле 2023 года. За полгода с момента старта в этой нейросети потратили вдвое больше гигабайт, чем во втором по популярности сервисе по работе с ИИ — Kandinsky, которая также позволяет создавать визуальный контент. С января этого года она выросла в 2,5 раза по потреблению интернет-трафика и занимает вторую строчку.

Тройку самых популярных нейросетей по активности пользователей замыкает проект Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя. С начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети сократилось на 63%. В первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva и Soundraw.

По сравнению с периодом январь — октябрь прошлого года посещаемость сервисов по работе с ИИ в этом году выросла в 3,5 раза. Основные пользователи нейросетей — люди в возрасте 36-45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26-35 лет (31%). На третьем месте — абоненты 46-55 лет (18%).

Активнее всего нейросети набирают популярность у зумеров (от 14 до 21 года), в 2023 году число таких пользователей выросло в 11 раз. И они тратят на сервисы по работе с ИИ больше всего трафика в среднем на абонента. Мужчины чаще женщин пользуются нейросетями — они составляют 59% аудитории таких сервисов. В среднем россияне тратят почти час в месяц (59 минут) на работу с ИИ-сайтами.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Пользователи#Искусственный интеллект#Екатерина Никулина#Yota#Нейросети#Картинки#Тексты
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