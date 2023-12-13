«Единый мониторинг 2.0» от билайн бизнес: что нового?

Первый модуль призван помочь в мониторинге рабочего времени сотрудников, работающих в разъездном формате. Помимо стандартного веб-интерфейса он позволяет использовать мобильное приложение, которое определяет местоположение сим-карт персонала, даже если кто-то из разъездных сотрудников использует SIM-карты других операторов. При этом сим-карты должны быть оформлены на работодателя, либо он должен получить согласие от сотрудника на определение местоположения сим-карты, оформленной на сотрудника. Радиус окружности зоны наиболее вероятного местоположения сим- карты зависит от плотности покрытия и частотного диапазона базовой станции Оператора, и может варьироваться в пределах от 100 м до 1 км.