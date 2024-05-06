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Число пострадавших при атаке ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» увеличилось до 40

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» увеличилось до 40

6 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI
Утром ВСУ атаковали две «Газели». Число пострадавших увеличилось до 40 человек. Из них в больницы доставили 30 белгородцев. Подробности сообщили «Известия» со ссылкой на Минздрав России.

По последней информации, пострадавших при атаке ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» около села Берёзовка Борисовского района оказалось больше. В Минздраве РФ сообщили, что количество раненых достигло 40 человек, из них трое — дети. Госпитализировать пришлось 30 пострадавших белгородцев.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль помощь пострадавшим при обстреле ВСУ.

Напомним, что два автобуса с сотрудниками ГК «Агро-Белогорье» подверглись атаке ВСУ сегодняшним утром. Изначально было известно о 35 пострадавших и шести погибших, однако позже сообщили о седьмом человеке, который скончался от полученных травм.

Родственникам погибших белгородцев выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — 250-500 тыс. рублей. Следственный комитет начал расследование по факту случившегося.

Погибших от утренней атаки на автобусы «Агро-Белогорья» стало больше
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Агро-Белогорье#Борисовский район#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака ВСУ
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