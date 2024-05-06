Число пострадавших при атаке ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» увеличилось до 40

Напомним, что два автобуса с сотрудниками ГК «Агро-Белогорье» подверглись атаке ВСУ сегодняшним утром. Изначально было известно о 35 пострадавших и шести погибших, однако позже сообщили о седьмом человеке, который скончался от полученных травм.