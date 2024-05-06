Число пострадавших при атаке ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» увеличилось до 40

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
По последней информации, пострадавших при атаке ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» около села Берёзовка Борисовского района оказалось больше. В Минздраве РФ сообщили, что количество раненых достигло 40 человек, из них трое — дети. Госпитализировать пришлось 30 пострадавших белгородцев.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль помощь пострадавшим при обстреле ВСУ.
Напомним, что два автобуса с сотрудниками ГК «Агро-Белогорье» подверглись атаке ВСУ сегодняшним утром. Изначально было известно о 35 пострадавших и шести погибших, однако позже сообщили о седьмом человеке, который скончался от полученных травм.
Родственникам погибших белгородцев выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — 250-500 тыс. рублей. Следственный комитет начал расследование по факту случившегося.