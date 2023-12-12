Пользователи ВТБ Онлайн смогут записывать голосовые сообщения в чате

Чат-бот в ВТБ Онлайн, помимо консультаций, помогает проверить лимиты на снятие денег со счетов и на переводы, сменить ПИН-код к карте, заблокировать и разблокировать, а также закрыть карту, найти ближайший банкомат, заказывать наличные для получения в офисе, делать переводы через СБП, делиться данными о мошенниках и многое другое. Теперь в чате можно изменить цветовую тему. В меню помимо раздела «Обращения» появилась медиагалерея, статусы бота и оператора. Также меню можно использовать для звонка в банк или сохранения истории переписки. Сервис стабильно входит в тройку лучших чат-ботов мобильных банков, по версии Markswebb. Эксперты консалтингового агентства отметили в ежегодном отчете Chatbot Rank 2023, что у чат-бота ВТБ лучший интерфейс на рынке. Также в рейтинге компании Naumen ВТБ стал победителем сразу в двух номинациях: «Банк с лучшими чат-ботами» и «Банк с лучшим обслуживанием в неавторизованных каналах».