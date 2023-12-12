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Гладков объяснил порядок пользования участками в белгородском приграничье

Что будет с земельными участками, расположенными в белгородском приграничье в зоне ЧС

12 декабря 2023, 17:47
Фото: 1MI

Гладков объяснил порядок пользования участками в белгородском приграничье

После снятия режима ЧС собственники, чьи дома располагались в приграничье, смогут заключить договоры безвозмездного пользования на земельные участки.

Во время эфира губернатора в соцсети местная жительница спросила, что будет с жильём в приграничном селе Логачёвка после снятия режима ЧС?

Вячеслав Гладков ответил, что на первом этапе после снятия режима ЧС собственники, чьи дома расположены в зоне ЧС, смогут заключить договоры безвозмездного пользования на земельные участки. Также глава региона напомнил, что после получения нового дома или квартиры взамен утраченного бывшее домовладение необходимо передать в собственность государства.

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#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Земельные участки#Приграничье#Белгородское приграничье
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