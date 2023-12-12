Что будет с земельными участками, расположенными в белгородском приграничье в зоне ЧС

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Во время эфира губернатора в соцсети местная жительница спросила, что будет с жильём в приграничном селе Логачёвка после снятия режима ЧС?
Вячеслав Гладков ответил, что на первом этапе после снятия режима ЧС собственники, чьи дома расположены в зоне ЧС, смогут заключить договоры безвозмездного пользования на земельные участки. Также глава региона напомнил, что после получения нового дома или квартиры взамен утраченного бывшее домовладение необходимо передать в собственность государства.