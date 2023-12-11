Гладков: система оповещения населения охватит 90% жителей приграничья в 2024 году

На первый этап, в рамках которого приобрели 134 комплекта специального оборудования, из резервного фонда регионального правительства выделили 60 млн рублей. Устройства закупили в четыре приграничных территории: Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа, а также Краснояружский район. На сегодня туда поставили 87 и смонтировали 42 комплекта оборудования. Остальное оборудование установят до 25 декабря.