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Published Сегодня, 15:02

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Система оповещения

Гладков: система оповещения населения охватит 90% жителей приграничья в 2024 году

11 декабря 2023, 15:02
Фото: Midjourney
Система оповещения

В Белгородской области продолжается модернизация системы оповещения населения

На еженедельном совещании губернатор отметил, что это поможет сделать существенный шаг в усилении безопасности приграничных районов.

В ходе оперативного совещания правительства обсудили план модернизации системы оповещения населения в Белгородской области в 2024 году. По поручению губернатора, она пройдёт в несколько этапов.

На первый этап, в рамках которого приобрели 134 комплекта специального оборудования, из резервного фонда регионального правительства выделили 60 млн рублей. Устройства закупили в четыре приграничных территории: Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа, а также Краснояружский район. На сегодня туда поставили 87 и смонтировали 42 комплекта оборудования. Остальное оборудование установят до 25 декабря.

В следующем году правительство планирует охватить системами оповещения до 90% населения остальных приграничных муниципалитетов — в Белгородском, Борисовском, Волоконовском районах, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе. На это выделят 132,4 миллиона рублей (100 млн — из областного бюджета). Всего установят 250 комплектов оборудования.

Губернатор отметил, что в первые два месяца 2024 года всё оборудование уже смонтируют:

«Участие муниципальной власти в модернизации систем оповещения должно быть обязательным. Областная власть взяла основную нагрузку на себя. 90% охвата населения системами оповещения станет существенным шагом в усилении безопасности приграничных районов. Эта позиция согласована с МСЧ России по Белгородской области».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

На заключительном этапе, в рамках которого модернизацию систем оповещения будут проводить не в приграничных районах и округах, показатели охвата доведут до 100%. Для этого понадобится установка 1282 комплектов оборудования на общую сумму более 584 млн рублей.

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#Белгородская область#Население#Модернизация#Система оповещения#Белгород#Екатерина Никулина#Приграничье#Сирены#Хорошие новости
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