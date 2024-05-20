Два человека в реанимации, раненую девочку переведут на лечение в Москву

Всего в медучреждениях области на сегодня находятся 49 раненных при обстрелах ВСУ белгородцев. Шесть из них находятся в реанимации. Также до сих пор восстанавливаются трое пострадавших детей. Всем оказывают помощь с привлечением федеральных специалистов.