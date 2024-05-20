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Published Сегодня, 15:44

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Updated Сегодня, 18:41

Десять белгородцев попали в больницы после обстрелов 19 мая

Два человека в реанимации, раненую девочку переведут на лечение в Москву

20 мая 2024, 15:44
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Десять белгородцев попали в больницы после обстрелов 19 мая

Всего пострадало 16 человек, десять из них попали в больницы, двое находятся в реанимации, рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников.

После обстрелов Белгородской области со стороны Украины 19 мая ранения получили 16 человек. Десять из них попали в больницы, двое находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Лечение в стационаре потребовалось и двум детям. Пострадавшую девочку, поступившую в воскресенье, 21 мая отправят на восстановление в московскую больницу.

Всего в медучреждениях области на сегодня находятся 49 раненных при обстрелах ВСУ белгородцев. Шесть из них находятся в реанимации. Также до сих пор восстанавливаются трое пострадавших детей. Всем оказывают помощь с привлечением федеральных специалистов.

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