Два человека в реанимации, раненую девочку переведут на лечение в Москву

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
После обстрелов Белгородской области со стороны Украины 19 мая ранения получили 16 человек. Десять из них попали в больницы, двое находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Лечение в стационаре потребовалось и двум детям. Пострадавшую девочку, поступившую в воскресенье, 21 мая отправят на восстановление в московскую больницу.
Всего в медучреждениях области на сегодня находятся 49 раненных при обстрелах ВСУ белгородцев. Шесть из них находятся в реанимации. Также до сих пор восстанавливаются трое пострадавших детей. Всем оказывают помощь с привлечением федеральных специалистов.