В Белгородской области наградят строителей, восстанавливающих дома в приграничье

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Строителей, восстанавливающих дома в белгородском приграничье, пообещали наградить. Рабочих соберут перед новогодними праздниками. Где и в какую дату пройдёт церемония, пока точно не известно.
О планах на награждение губернатор Вячеслав Гладков сообщил 8 декабря во время поездки в Шебекинский горокруг. По словам главы региона, за минувшие четыре дня в Новой Таволжанке восстановили 21 дом.
Губернатор проверил ход работ на улицах 9 Мая, Нижегородняя, Луговая, Кооперативная, Песчаная. «Положительные изменения есть на каждом объекте», — резюмировал глава региона.
Добавим, что во время проверки в Шебекино у Гладкова возникли вопросы к качеству некоторых работ. Губернатор обнаружил строительный брак на двух объектах.