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Строительство

В Белгородской области наградят строителей, восстанавливающих дома в приграничье

8 декабря 2023, 13:11
Фото: 1MI
Строительство

В Новой Таволжанке Белгородской области восстановили ещё 21 дом

О том, что строителей наградят, губернатор Вячеслав Гладков заявил в ходе поездки в Шебекинский горокруг. Глава региона проверял ход восстановления домов в Новой Таволжанке.

Строителей, восстанавливающих дома в белгородском приграничье, пообещали наградить. Рабочих соберут перед новогодними праздниками. Где и в какую дату пройдёт церемония, пока точно не известно.

О планах на награждение губернатор Вячеслав Гладков сообщил 8 декабря во время поездки в Шебекинский горокруг. По словам главы региона, за минувшие четыре дня в Новой Таволжанке восстановили 21 дом.

Губернатор проверил ход работ на улицах 9 Мая, Нижегородняя, Луговая, Кооперативная, Песчаная. «Положительные изменения есть на каждом объекте», — резюмировал глава региона.

Добавим, что во время проверки в Шебекино у Гладкова возникли вопросы к качеству некоторых работ. Губернатор обнаружил строительный брак на двух объектах.

«Увидел брак»: у Гладкова появились вопросы к восстановлению домов в Шебекино
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#Общество#Белгородская область#Строители#Награждение#Новая таволжанка#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление домов#Шебекинский горокруг
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