Более 100 волонтёров региона приняли участие в «Диктанте добрых дел»

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Организаторы выбрали такой формат неслучайно: завершить год педагога и наставника и поздравить всех добрых и неравнодушных с Международным днём добровольца решили в формате доброго диктанта.
«Мы подготовили для участников несложный текст, который очень ярко и реалистично описывает всё то, что делают эти люди изо дня в день. Уровень сложности средний, рассчитанный на 14+. Мы создали все условия, для того чтобы писать под диктовку было комфортно: напомнили самые распространенные правила и даже подготовили для участников шпаргалки. Диктант получился нестандартный. Мы писали текст с элементами сочинения, потому что очень хотели услышать, что же для каждого из присутствующих значит быть добровольцем. В целом, результатом я довольна, и как педагог, и как волонтёр. Большая часть работ выполнена на „хорошо“ и „отлично“, это радует».
София Болдырева, кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы высшей категории, лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года» и автор текста «Диктанта добрых дел».
В личных кабинетах волонтёров, зарегистрированных на платформе «Добро.ру», уже появились первые сертификаты участников. С результатами диктанта они смогут ознакомиться в ближайшие дни: проверенные работы с отмеченными ошибками будут отправлены на электронную почту каждому. Авторы лучших работ получат еще и дипломы отличника и хорошистов. В общем доступе результаты диктанта публиковаться не будут.
«Узнал случайно, увидел пост в группе „Нового поколения“. Само слово „диктант“ у меня вызывает не самые приятные школьные воспоминания. А тут всё на контрасте: добрый диктант для добровольцев. Стало интересно, решил попробовать. Предчувствие не обмануло: очень приятная, дружеская обстановка, много знакомых лиц. Когда ты волонтёр — ты часть процесса. Помогаешь, что-то делаешь, выполняешь какие-то поручения, задачи, а тут ты желанный гость на этом событии. Всякие интерактивы, мастер-классы, открытки, ручки, правила — всё для тебя. Приятно. Спасибо».
Георгий Андреев, волонтёр
Всего в диктанте приняли участие 105 человек. Из них 17 написали работу без единой ошибки и получили твердую пятёрку. Хорошистов в числе участников тоже много. Плохие оценки не ставили, зато вместо оценки писали добрые слова и пожелания.
«Этот год выдался сложным для каждого, кто ассоциирует себя с волонтёрской деятельностью. В свете последних событий, практически каждый житель Белгородской области почувствовал себя волонтёром, но самая сложная и ответственная работа легла на плечи волонтерских организаций. „Диктант добрых дел“ — это наша благодарность за то, что вместе мы делаем одно большое общее дело: помогаем людям. Когда страшно или волнительно — нужно помнить, что доброта сближает и объединяет. Она нужна нашему миру как воздух».
Дмитрий Тупейко, председатель БРОО «Новое поколение»
Организаторы уверены, что у этого проекта есть продолжение и надеются, что «Диктанты добрых дел» станут хорошей традицией не только в Белгородской области, но и на Всероссийском фестивале молодёжи в Сочи, на который активисты «Нового поколения» поедут в качестве организаторов и будут работать с волонтёрами из разных уголков нашей страны.