Более 100 волонтёров региона приняли участие в «Диктанте добрых дел»

Организаторы уверены, что у этого проекта есть продолжение и надеются, что «Диктанты добрых дел» станут хорошей традицией не только в Белгородской области, но и на Всероссийском фестивале молодёжи в Сочи, на который активисты «Нового поколения» поедут в качестве организаторов и будут работать с волонтёрами из разных уголков нашей страны.