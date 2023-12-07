Белгородцы могут принять участие в «Диктанте добрых дел»

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«Слово волонтёр в нашей жизни звучит всё чаще, мы всегда с теплотой и благодарностью говорим о людях, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Наш диктант больше про то, чтобы в очередной раз напомнить о важности и значимости этих людей в нашей жизни. Волонтёр — это всегда развивающийся человек, а диктант — это проверка знаний родного русского языка, что крайне важно и для всемирного фестиваля, ведь через волонтёров молодёжь из разных уголков мира будут знакомиться с русской культурой и с русским языком», — рассказывает председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.
Проект носит социальный характер и нацелен на популяризацию добровольческой деятельности в Белгородской области. Диктант имеет средний уровень сложности, а значит, участвовать в нём могут все желающие: начиная от старшеклассников, заканчивая «серебряными волонтёрами».
Диктант добрых дел поможет участникам не только проверить и оценить свою грамотность, но и провести время с пользой: познакомиться с представителями разных общественных организаций и поучаствовать в конкурсах и благотворительных акциях «Нового поколения».
Оценивать знания участников будет София Болдырева — кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы высшей категории, лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года»: «Мы готовим для вас добрый диктант, а это значит, что никто не будет указывать вам на ваши ошибки или ставить оценки в дневник. Захотите — всё покажем и расскажем, объясним нюансы и обратим внимание на темы, которые нужно подтянуть, а лучших участников наградим. Хочется добавить, что диктант нестандартный, с „сюрпризом“ — не просто проверка орфографии и пунктуации. Мы будем писать текст с элементами сочинения, потому что очень хотим слышать ваши голоса. Каждый участник в финале диктанта сможет поделиться своей историей, которая связана с волонтёрством, ведь это так важно — узнать о вас чуточку больше и стать ближе, чтобы вместе преумножать добро».
Ещё одна важная задача диктанта — сказать волонтёрам спасибо за их нелёгкий труд. Это событие поможет участникам проверить свои знания и приятно провести время в кругу единомышленников, а также получить сертификат участника на платформе «Добро.ру» или диплом.
Диктант добрых дел пройдёт уже в это воскресенье, 10 декабря в 14:00 на площадке областного Центра молодёжных инициатив.
В диктанте смогут принять участие 100 человек. Количество мест ограничено, заявки принимаются до 9 декабря включительно.