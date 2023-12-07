Белгородцы могут принять участие в «Диктанте добрых дел»

Оценивать знания участников будет София Болдырева — кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы высшей категории, лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года»: «Мы готовим для вас добрый диктант, а это значит, что никто не будет указывать вам на ваши ошибки или ставить оценки в дневник. Захотите — всё покажем и расскажем, объясним нюансы и обратим внимание на темы, которые нужно подтянуть, а лучших участников наградим. Хочется добавить, что диктант нестандартный, с „сюрпризом“ — не просто проверка орфографии и пунктуации. Мы будем писать текст с элементами сочинения, потому что очень хотим слышать ваши голоса. Каждый участник в финале диктанта сможет поделиться своей историей, которая связана с волонтёрством, ведь это так важно — узнать о вас чуточку больше и стать ближе, чтобы вместе преумножать добро».