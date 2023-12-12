Видеонаблюдение «Ростелекома» поможет снизить потери и убытки в ПВЗ маркетплейсов

Архив видеозаписей хранится 90 суток, просматривать его можно через браузер или мобильное приложение. География сети позволяет организовать надежную и безопасную передачу данных во всех регионах страны, что делает услугу оптимальной для использования даже в сетях ПВЗ с самым широким федеральным охватом. Данные клиентов передаются в зашифрованном виде и хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» неограниченное время.