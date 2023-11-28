Бассейны для всех? Отчёты чиновников по обучению детей плаванию и реальность

Есть бассейны и в школах. Они оборудованы в 38 организациях. Там занятия посещают 26 589 детей. Они бесплатные, но есть один нюанс. Как правило, в этом случае речь идёт об уроках физкультуры, часть которых, согласно учебному плану, проходят в бассейне. К примеру, в начальных классах это порядка 12-16 часов, то есть 12-16 уроков плавания в год. Можно ли за это время успеть научить класс из 30-35 человек плавать? При этом, как заверили в правительстве, на базе школ платные занятия по плаванию не проводятся.