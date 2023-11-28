Бассейны для всех? Отчёты чиновников по обучению детей плаванию и реальность

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:50
В 2021 году глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с жёсткой критикой по поводу доклада тогда ещё своего заместителя Наталии Зубаревой о ситуации на водных объектах. Глава региона отметил, что в области особенно остро стоит вопрос обеспечения безопасности жизни детей.
Хороним каждую неделю. Для меня главное одно — чтобы дети не гибли. Вопрос я задал в первый же день, когда приехал в Белгородскую область, и услышал ответ: «У нас всё хорошо — жесточайший контроль за жизнью каждого ребёнка». Какую систему выстроили, такой результат и получаем.
Вячеслав Гладков
Особенно плачевной ситуация была по организации отдыха на водных объектах. Только 23% детей умели плавать.
У нас приходишь в учреждение и видишь, что был бассейн, его залили бетоном и сделали какой-то хозяйственный блок для административного персонала. Я в ужасе.
Вячеслав Гладков
Именно тогда в Белгородской области началось массовое обучение детей плаванию и поведению на водных объектах. Специально для этого на городских пляжах организовали работу тренеров, которые обучали детей, а в школах ввели обязательные уроки.
Несмотря на это в трёх районах власти не смогли сразу найти понимание по расписанию. Речь шла о Борисовском, Корочанском районах и Старооскольском горокруге. На этих территориях проект «Плавание для всех» не реализовывали в полном объёме, больше 50% уходило на платную деятельность. А в Корочанском районе бассейн пустовал. При этом в отчёте указывалось обратное.
Спустя два года власти вновь обсудили занятость детей плаванием. На сегодняшний день, по словам министра спорта области Натальи Жигаловой, в Белгородской области плаванием регулярно занимаются около 70 тысяч детей. Прирост в численности достигается за счёт реализации программы «Плавание для всех».
Чиновница добавила, что в регионе открыли четыре новых отделения, что привело к увеличению количества занимающихся в учреждениях на 60% — это более 1000 человек. Жигалова также отметила, что плавание активно развивается в 19 муниципалитетах области. В специальных учреждениях занимаются порядка 3000 человек. Глава региона Вячеслав Гладков, задал вопрос о том, а где именно дети занимаются плаванием.
У меня есть сомнения по 68 тысячам по плаванию. У нас есть нарушения, когда дети начинают ходить в платные группы. Это неправильно. Дети должны заниматься бесплатно. Платная история — это плавание для взрослых для оздоровления.
Вячеслав Гладков
Также возник вопрос: «Если дети не занимаются в учреждениях, то где они плавают?». Как сообщила Жигалова, те дети, которых по федеральным стандартам ещё не могут зачислить на государственные муниципальные задания (до 6 лет), занимаются в платных секциях.
В региональном правительстве Бел.Ру рассказали, что в Белгородской области работают 76 областных и муниципальных бассейнов в 21 муниципалитете, за исключением Красненского района.
На 1 ноября в рамках внеурочной и урочной деятельности, дополнительного образования и спортивной подготовки, а также занятия оздоровительного плавания, их посещают 194 754 человека. Нетрудно посчитать, что на каждый бассейн приходится около 2500 детей. То есть, если разделить число детей на количество рабочих дней, получается, что каждый день в бассейне занимается около 500 детей.
В случае шести тренировок, на одну приходится около 80 детей. Для вместительных бассейнов и больших спортивных комплексов это не очень много, а вот если дорожек мало, то заниматься придётся в достаточно стеснённых условиях.
Как рассказала Бел.Ру мама ученика средней школы, который посещал бассейн на базе одного из учреждений, из-за большого количества желающих места в чаше достаточно мало, поэтому при отработке навыков можно было задеть соседа руками или даже прыгнуть случайно кому-то на голову. Поэтому от занятий школьник решил отказаться, несмотря на пятилетний стаж.
Есть бассейны и в школах. Они оборудованы в 38 организациях. Там занятия посещают 26 589 детей. Они бесплатные, но есть один нюанс. Как правило, в этом случае речь идёт об уроках физкультуры, часть которых, согласно учебному плану, проходят в бассейне. К примеру, в начальных классах это порядка 12-16 часов, то есть 12-16 уроков плавания в год. Можно ли за это время успеть научить класс из 30-35 человек плавать? При этом, как заверили в правительстве, на базе школ платные занятия по плаванию не проводятся.
В мэрии Белгорода Бел.Ру сообщили, что платно плаванию детей в школах не обучают, но на базе школы №50 есть платные оздоровительные услуги для населения, куда входят и дети. Их посещают от 50 до 80 детей в месяц. А ещё платные оздоровительные услуги, куда входят и дети, есть на базе Белгородского дворца детского творчества. Их посещают от 80 до 110 детей в месяц.
Стоимость оздоровительных услуг для детей составляет от 130 рублей до 205 рублей. То есть, смысл в платных и бесплатных услугах один — научить детей плавать, но если назвать понятия другими словами, то и подход изменится, и плату уже можно взимать.
Всего в Белгороде 13 бассейнов, как в школах, так и в учреждениях допобразования. При этом пять бассейнов находятся на ремонте (два в учреждениях допобразования и три в школах). На 25 ноября занятиями плаванием охватили порядка 4800 человек. То есть, нагрузка на один рабочий бассейн в Белгороде составляет около 600 детей. В школах бесплатно учат плавать 4221 ребёнка, а на базе учреждений допобразования занимается 569 школьников.
Далее, согласно официальным данным, в Белгородской области вне школ, а в учреждениях с бассейнами, бесплатно занятия посещают 104 727 детей. А платно — 63 438 детей. При этом стоимость варьируется от 32 до 300 рублей в час.
Журналисты Бел.Ру позвонили в некоторые учреждения допобразования и выяснили, что, к примеру, в спортивно-оздоровительном комплексе «Луч» стоимость разового посещения занятия для ребёнка 10 лет составляет 340 рублей, что немного выше официальных данных. Можно купить абонемент: на восемь занятий — 2080 рублей (два раза в неделю), на четыре занятия — 1280 рублей. Подробнее ниже:
Дети 4-11 лет (групповые занятия):
Дети с 2 до 4 лет с родителями:
А в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной стоимость индивидуального занятия для детей по обучению плаванию составляет 700 рублей, по обучению детей технике плавания — 300 рублей, а стоимость занятия для умеющих плавать при посещении детско-юношеской группы составляет 170 рублей.
Как отметил Гладков, платные услуги очень важны в работе каждого учреждения, но не за счёт детей. Губернатор добавил, что происходит перекос. Тренеры, которым выплачивается зарплата, начинают формировать расписание и ставить платные группы, когда удобно им. От этого начинают страдать все бесплатные виды спорта, и поэтому падают массовость и результат.
По словам министра спорта Жигаловой, тогда возникает вопрос, как выплачивать заработную плату тренерам, которые ведут эту деятельность. Соответственно, возникает потребность в дополнительном субсидировании. В итоге власти решили найти компромисс между сохранением и развитием платных услуг и развитием детского, юношеского и студенческого спорта. А пока…
По официальной информации регионального управления МЧС, за 2021 год на воде погибло семь детей, из них шесть в купальный сезон. В 2022 году утонуло пять детей, из них четверо в купальный сезон. А в 2023 году погибло два ребёнка, оба в купальный сезон. Таким образом, количество смертей действительно уменьшилось, но связано ли это с эффективностью программы по обучению плаванием?
Как рассказала Бел.Ру вице-президент Ассоциации, СПА, бассейнов и аквапарков (АСБА), руководитель сети детских грудничковых бассейнов «Белые китята» в Белгороде Дайя Дьяченко, проект «Плавание для всех» поможет снизить смертность детей на воде, но было бы хорошо добавить в программу блок уроков по самоспасению, где детей будут обучать действовать в чрезвычайных ситуациях, например, при случайном падении в воду, попадании воды в лицо, нос (когда накрыла волна), ориентироваться в воде.
Плавать детей учить нужно, но ещё нужно учить действовать в чрезвычайных ситуациях. Например, вылезать на движущуюся опору. К примеру, в Германии есть методика обучения, когда ребёнок скатывается с края борта прямо в одежде в воду. Это делается для того, чтобы ребёнок мог не только в купальнике выплыть на сушу, а ещё при попадании в воду в чрезвычайных ситуациях.
Дайя Дьяченко
Специалист также добавила, что нужно учить плавать не только детей-школьников, но и дошкольников. А ещё требуется обучать мам, проводить вебинары на тему «Как безопасно отдыхать с детьми возле воды», как настроить ребёнка на отдых, что нужно предусмотреть. Но проблема кроется в другом.
В бюджетной сфере, возможно, даже нет таких специалистов и бассейнов, в которых обучают плаванию детей дошкольного возраста, и нет, возможно, специализированных программ. Поэтому, как выход, можно это поручить социальным предпринимателям, которые поделятся опытом или возьмут часть обязанностей по обучению детей на себя.
Дайя Дьяченко
В Белгородской области в процессе обучения детей плаванию задействовано 259 учителей физкультуры в школах и 173 человека тренерско-преподавательского состава (тренер, тренер-преподаватель, тренер-инструктор) организаций спортивной подготовки, допобразования и других учреждений. То есть, на одного тренера приходится около 450 детей. К тому же записываться в группы приходится ещё с лета.
В Белгороде на базе учреждений дополнительного образования плавать детей учат 14 тренеров-преподавателей и два инструктора по физкультуре. А на базе школ занятия проводят 28 учителей физкультуры и семь инструкторов по физкультуре. Итого на одного учителя в школе приходится 120 детей, которых нужно научить плавать. Нагрузка немалая.
По отчётам в Белгородской области семимильными темпами обучают детей плавать. Да ещё и бесплатно. По факту, в школах на уроки отводится минимальное количество часов, за которые один тренер просто физически не сможет научить каждого ребёнка плавать. В учреждениях допобразования, возможно, научить детей плавать куда реальнее, но за это придётся заплатить, поскольку бесплатные площадки просто не вмещают всех желающих.