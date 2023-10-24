Горный бег и плавание: белгородцы стали лучшими на соревнованиях в своём виде спорта

Пловец из СШОР №3 Белгорода принял участие в Играх стран БРИКС, которые прошли в южноафриканском Дурбане. В соревновании приняли участие порядка 450 атлетов из ЮАР, России, Китая, Индии и Бразилии. Всего в программе соревнований было шесть видов спорта. В сборной команде России по плаванию от Белгородской области выступал Георгий Глазунов. Его тренировал Лев Гудаков.