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Posted 24 октября, 09:22

Published 24 октября, 09:22

Modified 24 октября, 09:24

Updated 24 октября, 09:24

Белгородские спортсмены победители в двух соревнованиях

Горный бег и плавание: белгородцы стали лучшими на соревнованиях в своём виде спорта

24 октября 2023, 09:22
Фото: 1MI

Белгородские спортсмены победители в двух соревнованиях

Накануне состоялись несколько соревнований: Игры стран БРИКС и Кубок России по горному бегу. В двух состязаниях победили белгородцы: в плавании белгородец завоевал шесть медалей, а атлет из региона стал чемпионом России. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Пловец из СШОР №3 Белгорода принял участие в Играх стран БРИКС, которые прошли в южноафриканском Дурбане. В соревновании приняли участие порядка 450 атлетов из ЮАР, России, Китая, Индии и Бразилии. Всего в программе соревнований было шесть видов спорта. В сборной команде России по плаванию от Белгородской области выступал Георгий Глазунов. Его тренировал Лев Гудаков.

На личном зачёте на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом молодой спортсмен завоевал золотые медали. Также он стал победителем в эстафетном комбинированном плавании 4×100 метров и занял вторые места в эстафетном плавании 4×50 и 4×100 метров вольным стилем.

Ещё один белгородец поучаствовал в Кубке России по горному бегу, которые проходили в Сочи на территории горнолыжного курорта «Роза-Хутор». Спортсмены пробежали 26 км 100 м с набором высоты 1474 метров по трудной трассе с различными видами покрытий: от лесной почвы до каменистых спусков.

Первое место в горном беге занял Алексей Науменко, он стал чемпионом России среди мужчин. Эту дистанцию белгородец преодолел за 2 часа 1 минуту и 47 секунд. К соревнованиям мужчина подготовился с помощью тренера Владимира Бычкова.

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#Белгородская область#Спорт#Кубок россии#Плавание#Белгород#Горный бег#Александра Склярова
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